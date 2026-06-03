Predlog novog Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), koji bi počeo da se primenjuje od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji, donosi veliki broj poreskih oslobođenja za građane, firme, javne ustanove i međunarodnu trgovinu.

Prema predlogu zakona, brojne usluge i transakcije više neće biti predmet obračuna PDV-a, dok će posebne pogodnosti važiti za promet robe između država članica Evropske unije.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na promet robe između zemalja EU. PDV se neće plaćati na isporuke robe koja se iz Srbije otprema u druge države članice Evropske unije registrovanim poreskim obveznicima, kao ni na isporuke novih prevoznih sredstava, akciznih proizvoda pod određenim uslovima i pojedina premeštanja robe unutar EU.

Za ostvarivanje ovih pogodnosti biće neophodno posedovanje validnog PDV identifikacionog broja kupca i podnošenje odgovarajućih poreskih prijava.

Veliki broj oslobođenja predviđen je za delatnosti od javnog interesa.

PDV se neće obračunavati na univerzalne poštanske usluge, zdravstvenu zaštitu, medicinsku negu, promet ljudskih organa, krvi i majčinog mleka, socijalnu zaštitu, zaštitu dece i mladih, obrazovanje, stručno usavršavanje, kulturne aktivnosti, sportske usluge neprofitnih organizacija, verske aktivnosti, prevoz bolesnih i povređenih osoba, kao ni na određene usluge javnih radio-televizijskih servisa.

Poresko oslobođenje predviđeno je i za veliki broj finansijskih usluga.

To uključuje osiguranje i reosiguranje, kredite i zajmove, bankarske transakcije, platni promet, promet valuta, akcija i drugih hartija od vrednosti, kao i upravljanje investicionim fondovima.

PDV se neće plaćati ni na igre na sreću, promet poštanskih maraka, pojedine vrste nepokretnosti i zemljišta, kao ni na izdavanje stambenog prostora u zakup.

Posebna pogodnost odnosi se na nabavku robe iz drugih država članica Evropske unije.

PDV neće biti obračunavan ukoliko bi promet te robe u Srbiji bio oslobođen poreza, ako bi njen uvoz bio oslobođen PDV-a ili ukoliko kupac ima pravo na puni povraćaj poreza.

Kada je reč o međunarodnom transportu, oslobođene će biti određene usluge prevoza robe između država članica EU, kao i međunarodni prevoz putnika u pojedinim slučajevima.

Najveći broj poreskih olakšica odnosi se na uvoz dobara.

PDV se neće plaćati na uvoz lične imovine prilikom preseljenja u Srbiju, nasleđene imovine, opreme za školovanje studenata, humanitarne pomoći, medicinske i naučne opreme, dobara za osobe sa invaliditetom, promotivnog materijala i uzoraka robe male vrednosti.

Oslobođenja će važiti i za robu namenjenu diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, infrastrukturnim projektima od javnog interesa, kao i za određene vrste energenata, uključujući električnu energiju i gas.

PDV neće biti obračunavan ni na robu koja se izvozi van Evropske unije, bez obzira na to da li izvoz organizuje prodavac, strani kupac ili drugo lice u njihovo ime.

Posebne pogodnosti predviđene su i za međunarodni avio i pomorski saobraćaj, uključujući nabavku goriva, opreme i održavanje brodova i aviona koji učestvuju u međunarodnom transportu.

Predlog zakona donosi i važnu novinu za manje kupovine iz Evropske unije.

Naime, određeni poreski obveznici i pravna lica koja nisu poreski obveznici neće imati obavezu obračunavanja PDV-a na kupovine iz EU ukoliko ukupna vrednost tih nabavki tokom tekuće i prethodne godine ne prelazi 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Novi zakon predstavlja jedan od najobimnijih poreskih propisa koji se pripremaju u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i doneće značajne promene u poslovanju kompanija, radu institucija i međunarodnoj trgovini.