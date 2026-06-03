Demokratska narodna partija Milana Kneževića jedina je bila protiv, dok je SNP Andrije Mandića bio uzdržan. Poslanici PES, Demokratske Crne Gore, Nove srpske demokratije, Bošnjačke stranke, kao i poslanik Hrvatske građanske inicijative i Force podržali su ovaj zakon.

U Crnoj Gori se od pada DPS Mila Đukanovića promenilo više vlada, a stranke koje su ušle u parlament, najvećim delom zahvaljujući glasovima srpskog naroda, godinama su najavljivale reviziju spornih identitetskih pitanja. Međutim, sada kada je došlo vreme za promene, formulacija o srpskoj "nasilnoj aneksiji" Crne Gore 1918. ostala je nepromenjena.

Dno ima podrum

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kaže za Kurir da odluka skupštinske većine "kojom se indirektno bratska Srbija karakteriše kao okupaciona sila i zemlja krvi i zla u odnosu na Crnu Goru predstavlja najsramniju odluka crnogorske vlasti u poslednjih nekoliko godina".

"Posebno boli činjenica da su za tu odluku glasali i pojedini predstavnici srpskog naroda, među kojima je i Andrija Mandić, jer na taj način baca senku na sve što je radio proteklih decenija u svojoj političkoj karijeri. Kad god pomislimo da je antisrpska propaganda u Crnoj Gori dotakla dno, pojavi se novi dokaz da to dno ima i svoj podrum. U zakonu koji se tiče dinastije Petrović ponovo se na mala vrata provlači stara, otrcana i opasna laž - da je Srbija 1918. nasilno anektirala Crnu Goru. Mi kao mlada srpska politička stranka postavljamo pitanje dokle će se u Crnoj Gori na srpski narod i srpsku istoriju gledati kao na problem, a naša bratska Srbija tretirati kao dežurni krivac i neprijatelj? Dokle će oni koji se kunu u Njegoša pristajati da se u istoj Crnoj Gori zakonski poverava ovakva brutalna laž? Može li se jednom rukom držati slika kralja Nikole i Njegošev "Gorski vijenac", a drugom rukom potpisivati i sprovoditi ideologija Sekule Drljevića? Mi na takvo navodno pomirenje ne pristajemo, jer da su naši preci pristajali na to, Srbi danas u Crnoj Gori ne bi postojali," istakao je Dajković.

Njegoš je zapisao...

Istoričar Aleksandar M. Gajić uputio je pismo predsedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću s pitanjem kako je moguće da predstavnici srpskog naroda podrže akt u kojem se nalazi tvrdnja da je Srbija 1918. godine izvršila nasilnu aneksiju Crne Gore.

"Ako je Srbija bila okupator, šta su onda bili kralj Nikola, vojvoda Božo Petrović, Marko Daković, Gavrilo Dožić i hiljade drugih koji su se zalagali za ujedinjenje? Ako je Srbija bila agresor, šta su onda bili oni Crnogorci koji su u Srbiji gledali svoju državu, svoju braću i svoj nacionalni oslonac?" upitao je Gajić.

Prema njegovim rečima, takvom formulacijom ne udara se samo na puku istoriju Srbije, napisanu na nekoliko stotina hiljada stranica, već na identitet ogromnog broja predaka današnjih građana Crne Gore.

"Udara se na sećanje na generacije koje su verovale da je ujedinjenje ostvarenje jednog nacionalnog sna, a ne čin okupacije. Njegoš je zapisao da "čast i bruka žive dovijeka". Naposletku, jednom će svako od nas morati da stane pred grobove svojih predaka i da se zapita da li je bio dostojan njihovog imena, njihove žrtve i zaveta koji su nam ostavili," zaključio je Gajić.

Čedomir Antić: Srpski narod u CG vodi borbu

Istoričar Čedomir Antić kaže za Kurir da su Srbi danas već drugu godinu u vlasti Crne Gore, ali da to ne znači da su Srbi jedina vlast u toj državi.

"Naprotiv, većina Srba u Crnoj Gori, kada je reč o kulturi i veri, može da skupi nešto više od 25 odsto glasova, i to je realnost pod pritiskom zapadnih sila. Ovom promenom zakona, za koji ne postoji konsenzus ni u vladi ni u državi, da se ceo izmeni, omogućeno je da dinastiji Petrović Njegoš bude vraćen jedan od njihovih nekoliko desetina objekata u Crnoj Gori. Time je otvorena mogućnost i postoji dogovor za to, da i dinastiji Karađorđević bude vraćen jedan od nekoliko desetina njihovih objekata, i to je Andrija Mandić i rekao. DPS nije glasao za ove izmene, tako da srpski narod u Crnoj Gori vodi jednu borbu, a tu politiku vode dobro i u skladu sa svim problemima s kojima se suočavaju, ne zahtevajući da Srbija troši svoje resurse i snage. Srbima ne daju da imaju najvažnije funkcije u Crnoj Gori, ne daju im ključna ministarstva, tako da srpski narod se protivno velikoj sili bori za svoja prava," istakao je Antić.

Predrag Marković: Crnogorci su nadhrvatili Hrvate

Istoričar Predrag Marković kaže za Kurir da su ovakvom odlukom "Crnogorci nadhrvatili Hrvate".

"Hrvati još nisu ujedinjenje sa Srbijom proglasili za okupaciju, a ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom su proglasili sami Crnogorci na Podgoričkoj skupštini 1918. godine. U tom trenutku skoro da nije bilo srpske vojske u Crnoj Gori," kazao je Marković.