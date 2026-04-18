Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, gostovala je na Informer televiziji gde je govorila o najaktuelnijim političkim dešavanjima u zemlji, sa posebnim osvrtom na incidente koji su se dogodili tokom blokada.
Ona je komentarisala napad na Mirka Pavlova u Novom Sadu, navodeći da je priveden samo zato što je, kako kaže, „smetao“ blokaderima. Istakla je da joj je drago što je reakcija većinskog dela Srbije bila brza i odlučna, naglašavajući da je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo i da ne sme da se toleriše.
Brnabić je dodala da ovo nije prvi incident i da postoje i drugi slučajevi koji izazivaju zabrinutost, uključujući situaciju u Zemunu kada je starija žena, onkološki pacijent, legitimisana dok je išla kod lekara, nakon čega ju je policajka privela.
Prema njenim rečima, blokade su „pukle“, a blokaderi sada koriste bicikle i motore kako bi blokirali ulice, što je ocenila kao nedopustivo ponašanje. Naglasila je da očekuje da odgovorni za ovakve postupke snose posledice i zapitala se šta je Pavlov zapravo skrivio, ističući da je samo išao svojim poslom i da sve okolnosti moraju biti detaljno ispitane.
Komentarišući pisanje medija poput Nove i drugih, koje je nazvala tajkunskim, a koji tvrde da je policajac žrtva tabloida zbog reakcije MUP-a u ovom slučaju, Brnabić je poručila da su vrednosti izvrnute i da ono što je normalno tamo – zapravo nije, i obrnuto. Naglasila je da je zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova da čuva javni red i mir i obezbedi poštovanje zakona.
Na kraju, ukazala je na, kako kaže, obrazac ponašanja, ističući da do nereda dolazi isključivo kada blokaderi izgube na izborima, bez obzira na to o kojoj vrsti izbora je reč. Dodala je da se tada pribegava spinovima, ali da je, prema njenim rečima, jasno da više ne mogu da se izbore sa sopstvenim neistinama.
