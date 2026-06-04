Brnabić je podsetila na događaj u Srebrenici, kada je pokušan atentat na Vučića, što je tamošnja policija mirno stajala i gledala.

"Kada je kao predsednik Vlade Srbije bio da oda počast stradalima u Srebrenici, njihovim porodicama. Tamo je organizovan pokušaj ubistva. I tada smo imali bezbednosne informacije da Vučić ne treba da putuje, i tada je rekao "obećao sam, to je moja dužnost prema mojoj zemlji."

"Šta nam je poruka bila tada? Poruka je bila "možete da pokušate da ubijete Vučića i za to nećete odgovarati, i međunarodna zajednica neće reći ni jednu jedinu reč."

"Do danas mi nemamo ni da je pokrenuta istrga u BiH oko toga, ni da je bilo ko saslušan, ni da je bilo ko odgovarao za organizaciju a onda i sprovođenje pokušaja ubistva."