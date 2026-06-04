Brnabić: Vučić ide u Tivat - Ide zbog date reči i našeg naroda u Crnoj Gori!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bez obzira na bezbednosne rizike nije odustao od odlaska u Tivat, gde treba da učestvuje na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan jer, kako je navela, Vučić želi da održi datu reč.

- Dao je reč da će putovati. Po cenu života, on nikada neće prekršiti svoju datu reč, a takođe odlazi i zbog našeg naroda u Crnoj Gori. To je jasna poruka njima da se ne plaše i da će uvek biti uz njih posebno u ovim teškim vremenima za naš narod u Crnoj Gori - rekla je Brnabić za TV Pink.

Ona je rekla da i dalje nije uverena da predsednik Vučić treba da putuje i boravi u Crnoj Gori gde mu, kako je rekla, preti opasnost po život jer je jedini objavio rat organizovanom kriminalu i mafiji.

- To nije jednodnevna poseta, što bi bilo moguće nešto lakše da se obezbedi. On treba da putuje danas, da bude na radnoj večeri, da prespava i sutra bude na konferenciji, a je se zbog toga ne osećam lagodno - rekla je Brnabić.

Ona je kazala da je sinoć, tokom radne večere sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, dobila poziv od direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vladimira Orlića koji joj je preneo svoja saznanja i da su u skladu sa zakonom ta saznanja preneli i predsedniku Vučiću i zvanično prosledili sve informacije u Predsedništvo sa preporukom da Vučić ne putuje u Crnu Goru.

Navela je da je BIA izdala saopštenje za javnost što inače nije praksa, ali da su saopštenje izdali zbog kompleksnosti situacije.

- Da bi svima bilo jasno i potpuno transparentno da su naše bezbednosne službe ocenile ovu posetu kao posetu izuzetno visokog rizika i da je, s obzirom na to da predsednik Vučić nije poslušao njihov savet BIA osećala potrebu da obavesti o tome i javnost, što je odgovorno i da je svakako dobro da naši građani znaju - rekla je Brnabić.

Navela je da je odluka Crne Gore ne dozvoli ulazak 87 građana Srbije, koji su avionom Er Srbije doputovali u Tivat, bio signal da se nešto čudno dešava što, kako je rekla nije diplomatski ni dobrosusedski.

Brnabić je ukazala da od tih 87 ljudi, troje ima kriminalni dosije i to za neka manja kriminalna dela, odnosno da im je zabranjeno da rade na sportskim takmičenjima i priredbama, a da su u crnogorskim i hrvatskim medijima o njima pisali kao da su kriminalci.

- Zbog čega je crnogorska policija ovo uradila u ovom trenutku? Kakvu pretnju ti ljudi predstavljaju? Da li su bili naoružani? Nisu. Zamislite, našli su transparent "Srbija pobeđuje", pa je valjda taj transparent ozbiljno krivično delo i bezbednosna pretnja po Crnu Goru. To je već bila jasna naznaka da se nešto čudno dešava, ti ljudi ne predstavljaju obezbeđenje, eventualno predstavljaju podršku. Očigledno je bila namera da Aleksandar Vučić bude osamljen koliko god je moguće na teritoriji gde mu preti opasnost po život i što znaju i evropske bezbednosne službe - rekla je Brnabić.

Ona je demantovala pojedine napise u medijima u kojima se navodi da je "Vučićevo obezbeđenje iz senke vraćeno u Srbiju" i istakla da ovo pokazuje da ni građani Srbije nisu bezbedni tamo.

- To je apsolutna laž, ali vidite čak i da je to tačno, šta vam to govori? Šta su oni nama rekli? Rekli su - on ne sme tamo da ima obezbeđenje. Dakle, nije to bilo nikakvo obezbeđenje iz senke. Ali vi te ljude smatrate za obezbeđenje iz senke i zbog toga ste vi njih vratili, zato što tamo Vučić ne sme da ima bilo kakvo obezbeđenje ili bilo kakvu podršku. Vi ste smatrali da su oni obezbeđenje iz senke, iako ti ljudi nisu bili naoružani niti su nosili bilo šta što bi ukazalo da oni tamo mogu da naprave bilo kakav bezbednosni problem - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da Crna Gora zna zašto Vučiću preti opasnost po život i da je to zato što je Vučić jedini čovek koji je objavio rat organizovanom kriminalu i mafiji, odnosno kavačkom i škaljarskom klanu koji, kako je rekla, važe za najbrutalnije i najsnažnije kriminalne klanove na svetu.

- Aleksandar Vučić je tome stao na put, koliko god je mogao, ta borba se i dalje vodi u Srbiji, ali ta borba se nikada nije vodila u Crnoj Gori. Upravo suprotno, u Crnoj Gori je bilo moguće da takvi kriminalni klanovi nastanu i da se razviju do te mere da praktično vladaju svetom - rekla je Brnabić.

Dodala je i da bezbednosne službe Crne Gore ne sarađuju sa bezbednosnim službama Srbije, vraćaju ljude iz Srbije i navela da preko regionalnih medija i političara u Srbiji ponovo vrše dehumanizaciju i kriminalizaciju Aleksandra Vučića.

- Stvarajući plodno tle da je, šta god da se desi, to potpuno očekivano, zato što je on kriminalac. Nije Zvicer kriminalac, nisu kavčani kriminalci, nisu škaljarci kriminalci, nego je Aleksandar Vučić kriminalac i tih 84 ljudi, od njih 87, koji su bez kriminalnog dosijea. Zar to nije apsolutna naznaka da se stvara određena atmosfera i uslovi da Vučić ni na jedan način ne bude bezbedan - rekla je Brnabić.

Navela je da se sinoć, osim sa direktorom BIA, nekoliko puta čula i sa Milanom Kneževićem koji joj je preneo da je atmosefra u Crnoj Gori takva da je Vučiću bolje da ide u Gazu nego u Tivat.

Komentarišući saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore u kome se kaže da se Crna Gora iskreno raduje svakom dobronamernom gostu i da će u susret samitu u Tivtu učiniti sve da ''prijatelje, saveznike i partnere dočekaju na najvišem nivou'', Brnabić je kazala da se iz toga može shvatiti da oni predsednika Vučića ne smatraju za dobronamernog gosta i da nemaju ''preteranu nameru'' da obezbede Vučića kao predsednika Srbije i kao nekog ko je jedini imao hrabrost da objavi rat crnogorskoj mafiji.

- Niti je on za njih prijatelj, niti saveznik, niti partner. I na kraju kažu da njihov prioritet ostaje da nijedna sporedna okolnost ne zaseni uspeh samita. Pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića je za njih sporedna okolnost - rekla je Brnabić.

- Da bi svima bilo jasno i potpuno transparentno da su naše bezbednosne službe ocenile ovu posetu kao posetu izuzetno visokog rizika i da je, s obzirom na to da predsednik Vučić nije poslušao njihov savet BIA osećala potrebu da obavesti o tome i javnost, što je odgovorno i da je svakako dobro da naši građani znaju - rekla je Brnabić.

Navela je da je odluka Crne Gore ne dozvoli ulazak 87 građana Srbije, koji su avionom Er Srbije doputovali u Tivat, bio signal da se nešto čudno dešava što, kako je rekla nije diplomatski ni dobrosusedski.

Brnabić je ukazala da od tih 87 ljudi, troje ima kriminalni dosije i to za neka manja kriminalna dela, odnosno da im je zabranjeno da rade na sportskim takmičenjima i priredbama, a da su u crnogorskim i hrvatskim medijima o njima pisali kao da su kriminalci.

- Zbog čega je crnogorska policija ovo uradila u ovom trenutku? Kakvu pretnju ti ljudi predstavljaju? Da li su bili naoružani? Nisu. Zamislite, našli su transparent "Srbija pobeđuje", pa je valjda taj transparent ozbiljno krivično delo i bezbednosna pretnja po Crnu Goru. To je već bila jasna naznaka da se nešto čudno dešava, ti ljudi ne predstavljaju obezbeđenje, eventualno predstavljaju podršku. Očigledno je bila namera da Aleksandar Vučić bude osamljen koliko god je moguće na teritoriji gde mu preti opasnost po život i što znaju i evropske bezbednosne službe - rekla je Brnabić.