Na pitanje kako se oseća kada je reč o bezbednosnim pitanjima, Vučić je rekao da se oseća kao slobodan čovek koji vodi slobodoljubiv narod i zemlju.

"Kao što sam im rekao, uvek se radi o tome da imamo slobodan duh. I osećam se kao veoma slobodan čovek, što znači da vodim suveren, nezavisan i slobodoljubiv narod i zemlju", naglasio je Vučić.

On je rekao da je najslobodniji na svetu, jer predstavlja jednu slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju.

Na pitanje novinara da li se oseća bezbedno rekao je da je čovek bezbedan i slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh, ističući da je njegov duha "najslobodniji".

"Meni niko na svetu ne šalje mejl i kaže: 'Ovo ti je politika'. Sam donosim odluke u okviru svojih nadležnosti, predstavljam jednu slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju, što znači da sam najslobodniji na svetu", naglasio je predsednik.