Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da niko ozbiljan u Srbiji nije za to da se pokvare naši odnosi sa Mađarskom.

Podsetio je na izjavu portparola Kremlja Dmitrija Peskova da Rusi čekaju prve konkretne korake.

- Ja bih za našu poziciju rekao da bi trebalo da bude pozicija čekanja na prve mađarske konkretne korake. Nama nije cilj nikakav sukob sa Mađarskom, nama je cilj da ovaj razvoj međusobnog prijateljstva postane tradicionalan, nezavisno od toga koja administracija je na vlasti u Beogradu, a koja u Budimpešti. E sad, dakle, zavisi od Mađara. Ako žele da nastave prijateljske odnose, tu smo - rekao je Šešelj za TV Prva.