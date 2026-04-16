Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristao na razgovor sa članom Evropskog parlamenta Sandrom Gocijem na televiziji N1, došlo je do iznenadne promene – gostovanje je ubrzo otkazano.

Prema navodima koji su se pojavili, odluka o odjavi emisije doneta je vrlo brzo nakon što je postalo jasno da bi do tog susreta moglo doći. Spekuliše se da je upravo Goci reagovao i zatražio da se jasno stavi do znanja da do tog razgovora ne može doći, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Naime, Sandro Goci napredovao je, iz relativne anonimnosti, u heroja blokaderskog pokreta budući da je objavio zloglasnu fotografiju političara koje bi trebalo sledeće skinuti sa vlasti, među njima i Vučića.

Evropska demokratska partija (EDP) ocenila je 16. aprila da je poraz predsednika Fidesa Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj istorijski zaokret za Evropu, te objavila spornu sliku na društvenoj mreži X.

Ali, ko je Sandro Goci, čovek koji bi da debatuje sa Vučićem i skida ga sa vlasti?

"Tokom sastanka Federalnog odbora UEF-a u julu, potvrđena je prijava za članstvo kosovske sekcije! Srdačno pozdravljamo naše prijatelje federaliste iz UEF Kosova i radujemo se našoj saradnji!", objavljeno je na zvaničnoj veb prezentaciji UEF-a, čiji je Goci predsednik.

Blokadere uvek i isključivo podržavaju lobisti za nezavisno Kosovo. I obratno - bloladeri su bliski isključivo sa ljudima koji bezrezervno zagovaraju slabljenje i rasparčavanje Srbije. Kome to još uvek nije jasno?