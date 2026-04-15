Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristao na razgovor sa Sandrom Gocijem na televiziji N1, došlo je do iznenadne promene – gostovanje je ubrzo otkazano.

Prema navodima koji su se pojavili, odluka o odjavi emisije doneta je vrlo brzo nakon što je postalo jasno da bi do tog susreta moglo doći. Spekuliše se da je upravo Goci reagovao i zatražio da se jasno stavi do znanja da do tog razgovora ne može doći, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Ovakav potez izazvao je burne reakcije, a među prvima se oglasila i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ona je putem mreže X uputila ironičan komentar na račun cele situacije.

„N1 i Sandro Goci otišli tetki da odnesu lek. Duel sa Vučićem može da sačeka... Nije hitno“, napisala je Brnabić, aludirajući na iznenadno odlaganje gostovanja.

Ova situacija dodatno je podigla tenzije u javnosti i otvorila pitanje da li je do odustajanja došlo iz uredničkih razloga ili pod pritiskom, dok se polemika oko potencijalnog duela nastavlja.