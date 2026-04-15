Kremlj je jasno odbacio tvrdnje da se mađarski premijer Viktor Orban može smatrati saveznikom Rusije, naglašavajući da njegova politika u okviru Evropske unije pre svega štiti interese sopstvene države i naroda.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je, kako prenosi TASS, da Orban nikada nije imao ulogu ruskog saveznika unutar EU, već da je tokom svog političkog delovanja ostao dosledan interesima Mađarske.

„Gospodin Orban nikada nije bio ‘saveznik Rusije’ u Evropskoj uniji. On je uvek bio saveznik svog naroda, naroda Mađarske“, istakao je Peskov.

U isto vreme, predstavnik Kremlja je podvukao da Orban već dugi niz godina vodi politiku koja je usmerena ka dobrobiti svoje zemlje, ocenjujući njegov rad kao izuzetno uspešan.

Peskov je naglasio da je Orban tokom godina na vlasti pokazao kontinuitet u služenju interesima Mađarske, ističući da je to činio „veoma, veoma uspešno“, čime je dodatno potvrdio stav da mađarski lider ne deluje u korist bilo koje strane sile, već isključivo u interesu sopstvene države.