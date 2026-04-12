Lider mađarske stranke Tisa Peter Mađar proglasio je danas pobedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji, rekavši da je Tisa osvojila mandat bez presedana.

"Ponovo smo osvojili našu zemlju. Imaćemo snažnu dvotrećinsku većinu u parlamentu", rekao je Mađar, a prenosi Rojters.

On je ocenio da će tranzicija Tise iz opozicije na vlast proći mirno i glatko usled snažnog mandata, dodajući da su birači "zamenili režim (sadašnjeg premijera Viktora) Orbana i povratili domovinu".

"Naša pobeda nije vidljiva sa meseca, već sa svakog mađarskog prozora", rekao je Mađar i istakao da nikada u istoriji Mađarske nije glasalo toliko birača. Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Na osnovu 87,82 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 54 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 94 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 44 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke. Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 42 poslanika na osnovu izborne liste, a 12 direktno. Stranka krajnje desnice Naša domovina (Mi Hazank) osvojila je sedam mandata.