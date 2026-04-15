Branilac Nikole Selakovića Vladimir Đukanović izneo je šokantna saznanja posle suđenja.

- Gospodin Selaković je veoma dobro izneo određene činjenice, gde jasno se pokazuje kako unutar sistema imate organizovanu kriminalnu grupu koja pljačka državni budžet i građane, a kada su njihovi interesi ugroženi onda optužuju druge ljude. Nadam se da će ti ljudi završiti u zatvoru. Zašto što su tiljudi pokazali kako se pljačka država... Zašto naše tužilaštvo ne reaguje morate da pitate njih. Čuli su danas sve i molimo ih da reaguju - istakao je Đukanović.

On je istakao da je odbrana sprovela internu istragu.

- Podaci do kojih smo došli su skandalozni i frapantni. Takva pljačka koja se sprovodi kroz određene institucije i od strane ljudi koje niko nije birao, to je ono što je jezivo... Ja sam šokiran. Krenula je interna revizija kroz Ministarstvo kulture i kroz Fondove... - istakao je Đukanović.

Nikom na pamet nije palo da će neko ovakve stvari da radi da ovakve besmislene prijave podnosi, a da ne pričam da zasnivate krivičnu prijavu na navodno anonimnoj prijavi, i mi smo se potrudili da saznamo zašto to neko radi i zbog čega i bićete tek u narednim pretresima veoma iznenađeni sa podacima koje iznosimo, koji ukazuju na ozbiljnu pljačku jedne organizovane kriminalne grupe u tom sektroru koja je pljačkala državni budžet - rekao je Đukanovića

Ročište je zakazano u slučaju "Generalštab", a među optuženima u postupku su pored ministra Selakovića i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.