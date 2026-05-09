Na društvenoj mreži X, Trifunović je podelio objavu o tome kako se na letu iz Rima, na kome se nalazio ministar kulture Nikola Selaković, masovno vikala reč "pumpaj".

Minja Miletić, regionalna direktorka Euronews-a za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, ispričala je informacije iz prve ruke:

"Ma znate kako, evo sad ću da vam kažem jedan primer. Evo sad je jedan glumac koji je pokušao da bude političar, napisao na Tviteru vest kako je Nikola Selaković sa decom bio u avionu, vraćao se iz Rima i ceo avion mu je vikao 'pumpaj'. Ja sam bila sticajem okolnosti u istom tom avionu. Bili su novinari N1 u istom tom avionu. Bili su i drugi ljudi. I dakle, to uopšte nije tačno. A vi vidite tu vest i samo želeći da se pravi neka atmosfera... i meni je bilo potpuno smešno jer mi je par ljudi reklo 'pa čekaj, ovo se nije desilo'. Dakle, a vi vidite da je nešto napisano čisto eto, valjda da bi bilo zabavno."