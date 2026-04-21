On je tako u Skupštini Srbije odgovorio poslaniku Narodnog pokreta Srbije Đorđu Stankoviću, koji je tvrdio da Selaković direktno utiče na podelu Filozofskog fakulteta u Nišu, kako bi se formirao Fakultet srpskih studija.

"Ako još nešto mogu da pomognem u formiranju Fakulteta srpskih studija, slobodno, evo pozivam sve one hrabre, odvažne ljude sa moralnim kredibilitetom i integritetom koji su u tome učestvovali, da me slobodno pozovu. Gde god mogu nešto da pomognem, pomoći ću, a pogotovo ću pomoći i da se formiraju novi departmani i novi studijski programi. A isto važi i za najavljeno formiranje Univerziteta Sveti Sava", rekao je Selaković.

On je odgovorio Stankoviću i da je "jadno i žalosno što živi u gradu u kom postoji fakultet na čiji se dan fakulteta poziva dekan albanskog Filozofskog fakulteta iz Prištine kao počasni gost".

"Žalosno i jadno je da na odsecima koji su čisto identitetske discipline, kao što je Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, za devet godina uprave, iste te uprave koja je pozivala sa Kurtijevog albanskog Filozofskog fakulteta dekana kao počasnog gosta u Nišu - Departman za istoriju sa 16 zaposlenih bude sveden na 7 zaposlenih", rekao je Selaković.

Upitao ga je kako mu ne smeta što se ne zove dekan iz Kosovske Mitrovice, sa jedinog legalnog srpskog univerziteta na Kosovu i Metohiji, već se zove albanski dekan iz Prištine i predstavlja u Nišu kao počasni gost.

"I to vam godinama ne smeta, to vam je sve u redu, ali vam smeta kada se pobuni većina profesora Departmana za istoriju i kažu 'Nećemo da budemo pod ovakvom upravom koja nas teroriše'. A od sedmoro to je uradilo petoro njih, i tih petoro nisu važni, ali vam je važna profesorka koja uz svoju objavu kači pesme Marka Perkovića Tompsona", rekao je Selaković.

Poslanik "NPS-NLS" Đorđe Stanković je prethodno rekao da je osnivanje Univerziteta Sveti Sava "jedan od uvoda u priču da se bilo koji fakultet koji nije pod potpunom kontrolom razmontira i da se preseli na taj univerzitet".

Selaković se osvrnuo tokom rasprave i na prozivke opozicionih poslanika koji su mu prethodnih dana spočitavali to što prisustvuje sednicama dok protiv njega traje postupak u slučaju Generalštab.

Selaković je i juče govorio o tome da je postupak protiv njega politički montiran, bez dokaza i da je pristrasan, ali je ta tema i danas ponovo bila aktuelna posle dobacivanja opozicije.

"Mene napadate što ja govorim popu pop, a bobu bob, i što je crno crno, a belo belo. Možete slobodno da me povučete za taj Generalštab, evo kao što to radite sve ovo vreme. Slobodno. A to inače i radite", rekao je Selaković opoziciji.

Opozicija je ovu izjavu osudila kao vulgarnu, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odgovorila je da ne zna kako su opozicioni poslanici shvatili Selakovića jer ga, kako je rekla, već danima povlače povodom tog slučaja.

"Ovog ministra povlačite za Generalštab već danima. Pa ja ne znam kako ste vi to shvatili, ja sam shvatila tako da ga povlačite za Generalštab već danima ovde. A to kako vi to shvatate, ja zaista za to nisam odgovorna, niti mogu u tome da vam pomognem", rekla je Brnabić.

Poslanika "NPS-NLS" Dragan Ninković rekao je da bi Selaković kao optužen za tri krivična dela trebalo da podnese ostavku, ode na suđenje i dokaže da je u pravu, našta je ministar ukazao da se na sudu ne dokazuje nevinost, već da li je neko kriv ili ne, a da dokaze za to daje tužilac.

Brnabić je odgovorila i da je bivši predsednik vlade Portugala Antonio Košta, dok je bio optužen, postao predsednik Evropskog saveta, dodajući da biti optužen nije isto što i osuđen.