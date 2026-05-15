Ministar kulture Nikola Selaković i direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović potpisali su sporazum o saradnji kojim počinje velika modernizacija informacionih sistema i digitalnih usluga u oblasti kulture širom Srbije.

Cilj projekta je povezivanje ustanova kulture u jedinstvenu mrežu elektronske uprave, unapređenje digitalnih servisa i priprema kulturnog sektora za Ekspo 2027, kada se očekuju milioni posetilaca iz celog sveta.

Priprema za Ekspo 2027

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da će saradnja omogućiti mnogo efikasniju komunikaciju ustanova kulture sa građanima i turistima.

– Uveren sam da ćemo kroz ovu saradnju pripremiti naše ustanove kulture za ono što dolazi za 365 dana, a to je početak svetske specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Srbija očekuje milione gostiju, a naš cilj je da oni posete naše muzeje, biblioteke i kulturne znamenitosti – rekao je Selaković.

On je naglasio da će građanima biti omogućena jednostavnija i umrežena kupovina ulaznica, kao i bolja logistika i razmena podataka između ustanova kulture.

– Već kroz godinu dana svako ko bude elektronski komunicirao sa resorom kulture osetiće da je ta komunikacija brža, efikasnija i kvalitetnija – dodao je Selaković.

165 lokacija u jedinstvenoj mreži

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović izjavio je da će ukupno 165 lokacija muzeja, arhiva, biblioteka, galerija, pozorišta i zavoda biti povezano u jedinstvenu mrežu sa brzim internetom.

– Na čak 30 velikih i značajnih lokacija radimo kompletnu računarsku mrežu i bežični internet – rekao je Jovanović.

Kako je naveo, posebni kapaciteti Državnog data centra u Kragujevcu biće korišćeni za čuvanje podataka Ministarstva kulture i platforme eKultura.

Digitalna transformacija kulture

Jovanović je istakao da razvoj digitalne infrastrukture i informacionih sistema predstavlja ključni korak za dalju digitalnu transformaciju sektora kulture.

– Na ovaj način stvaramo uslove da kulturni sadržaji budu dostupniji, povezaniji i vidljiviji široj javnosti, uz primenu najviših standarda zaštite podataka – poručio je.