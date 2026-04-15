Izjava predsednika Aleksandra Vučića o pravcu razvoja Vojske Srbije ukazuje na duboku transformaciju armije – od klasične vojske ka modernoj, tehnološki vođenoj sili. Iza svake pomenute stavke krije se konkretna promena na terenu.

Robotizacija vojske – kraj klasičnog ratovanja

Strategija robotizacije znači prelazak sa ljudskih resursa na automatizovane i daljinski upravljane sisteme.

To podrazumeva:

borbene robote na zemlji

autonomna vozila

sisteme bez posade za izviđanje i napade

Suština ove promene je smanjenje gubitaka ljudstva, povećanje preciznosti i stalna prisutnost na terenu.

Bataljon robotizovanih platformi – nova borbena jedinica

Formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotima znači da roboti više nisu pomoćno sredstvo, već posebna borbena snaga.

Takav bataljon može:

izviđati neprijatelja bez rizika

delovati u urbanim zonama

prvi ulaziti u opasna područja

Ovo predstavlja značajan iskorak, jer robotika prelazi iz eksperimentalne u operativnu upotrebu.

Dalekometni dronovi – udar bez ulaska u borbu

Formiranje diviziona i bataljona napadnih dronova znači sposobnost da se ciljevi gađaju na velikim udaljenostima, bez direktnog kontakta.

To omogućava:

napade duboko iza neprijateljskih linija

uništavanje infrastrukture i logistike

djelovanje bez rizika po pilote i vojnike

Dronovi postaju ključni alat savremenog ratovanja, što potvrđuju i aktuelni sukobi.

Lutajuća municija – „pametno oružje“ koje traži metu

Lutajuća municija, poznata i kao kamikaza dronovi, predstavlja spoj bespilotne letjelice i projektila.

Njene ključne prednosti su:

mogućnost dugog zadržavanja iznad ciljnog područja

samostalno pronalaženje mete

visoka preciznost uz minimalnu kolateralnu štetu

Ovakav sistem značajno menja pravila borbe jer meta ne mora biti unapred definisana.

Izviđačke jedinice – oči moderne vojske

Uvježbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva ukazuje na razvoj tzv. digitalnog bojišta.

Njihova uloga obuhvata:

precizno označavanje ciljeva

navođenje artiljerije i avijacije

djelovanje u realnom vremenu

Bez ovih jedinica, efikasnost savremenog naoružanja bila bi znatno smanjena.

Integracija dronova u sve jedinice

Dalje opremanje vojske dronovima znači da oni više neće biti ograničeni na specijalizovane jedinice.

To podrazumeva:

da svaka jedinica ima sopstvene izviđačke kapacitete

bolju koordinaciju na terenu

brže donošenje odluka

Dronovi postaju osnovno sredstvo, slično ulozi koju je nekada imala radio-veza.

Istorijske pouke – spoj starog i novog

Pozivanje na iskustva iz NATO agresije ukazuje da se nova strategija ne zasniva isključivo na tehnologiji, već i na ranijim vojnim iskustvima.

Poruka je jasna – kombinacija tehnologije i iskustva predstavlja osnov efikasne vojske.

Šta je suština svega

Celokupna strategija usmerena je ka:

stvaranju vojske sposobne za brzo i precizno delovanje uz minimalne gubitke

prelasku sa masovne na tehnološki naprednu i fleksibilnu vojsku

jačanju odvraćanja bez potrebe za direktnim sukobom

Ovakav pristup predstavlja pokušaj prilagođavanja savremenim bezbednosnim izazovima i trendovima u globalnim vojnim doktrinama.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

