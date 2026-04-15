Izjava predsednika Aleksandra Vučića o pravcu razvoja Vojske Srbije ukazuje na duboku transformaciju armije – od klasične vojske ka modernoj, tehnološki vođenoj sili. Iza svake pomenute stavke krije se konkretna promena na terenu.
Robotizacija vojske – kraj klasičnog ratovanja
Strategija robotizacije znači prelazak sa ljudskih resursa na automatizovane i daljinski upravljane sisteme.
To podrazumeva:
- borbene robote na zemlji
- autonomna vozila
- sisteme bez posade za izviđanje i napade
Suština ove promene je smanjenje gubitaka ljudstva, povećanje preciznosti i stalna prisutnost na terenu.
Bataljon robotizovanih platformi – nova borbena jedinica
Formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotima znači da roboti više nisu pomoćno sredstvo, već posebna borbena snaga.
Takav bataljon može:
- izviđati neprijatelja bez rizika
- delovati u urbanim zonama
- prvi ulaziti u opasna područja
Ovo predstavlja značajan iskorak, jer robotika prelazi iz eksperimentalne u operativnu upotrebu.
Dalekometni dronovi – udar bez ulaska u borbu
Formiranje diviziona i bataljona napadnih dronova znači sposobnost da se ciljevi gađaju na velikim udaljenostima, bez direktnog kontakta.
To omogućava:
- napade duboko iza neprijateljskih linija
- uništavanje infrastrukture i logistike
- djelovanje bez rizika po pilote i vojnike
Dronovi postaju ključni alat savremenog ratovanja, što potvrđuju i aktuelni sukobi.
Lutajuća municija – „pametno oružje“ koje traži metu
Lutajuća municija, poznata i kao kamikaza dronovi, predstavlja spoj bespilotne letjelice i projektila.
Njene ključne prednosti su:
- mogućnost dugog zadržavanja iznad ciljnog područja
- samostalno pronalaženje mete
- visoka preciznost uz minimalnu kolateralnu štetu
Ovakav sistem značajno menja pravila borbe jer meta ne mora biti unapred definisana.
Izviđačke jedinice – oči moderne vojske
Uvježbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva ukazuje na razvoj tzv. digitalnog bojišta.
Njihova uloga obuhvata:
- precizno označavanje ciljeva
- navođenje artiljerije i avijacije
- djelovanje u realnom vremenu
Bez ovih jedinica, efikasnost savremenog naoružanja bila bi znatno smanjena.
Integracija dronova u sve jedinice
Dalje opremanje vojske dronovima znači da oni više neće biti ograničeni na specijalizovane jedinice.
To podrazumeva:
- da svaka jedinica ima sopstvene izviđačke kapacitete
- bolju koordinaciju na terenu
- brže donošenje odluka
Dronovi postaju osnovno sredstvo, slično ulozi koju je nekada imala radio-veza.
Istorijske pouke – spoj starog i novog
Pozivanje na iskustva iz NATO agresije ukazuje da se nova strategija ne zasniva isključivo na tehnologiji, već i na ranijim vojnim iskustvima.
Poruka je jasna – kombinacija tehnologije i iskustva predstavlja osnov efikasne vojske.
Šta je suština svega
Celokupna strategija usmerena je ka:
- stvaranju vojske sposobne za brzo i precizno delovanje uz minimalne gubitke
- prelasku sa masovne na tehnološki naprednu i fleksibilnu vojsku
- jačanju odvraćanja bez potrebe za direktnim sukobom
Ovakav pristup predstavlja pokušaj prilagođavanja savremenim bezbednosnim izazovima i trendovima u globalnim vojnim doktrinama.
Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović
