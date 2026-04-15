Zbog rata punih razmera veliki broj građana napustio je zemlju i stekao status izbeglica, dok je stopa nataliteta pala na kritično nizak nivo.

Ujedinjene nacije su u oktobru prošle godine procenile da se više od 5,8 miliona Ukrajinaca nalazi u inostranstvu, od čega 5,2 miliona boravi u Evropi kao izbeglice, što dodatno produbljuje probleme na tržištu rada u zemlji koja se već suočava sa značajnim manjkom radne snage.

Šef Kancelarije za migracionu politiku Vasil Voskobojnik izjavio je da bi, prema procenama, Ukrajina mogla da privuče do 300.000 migranata godišnje.

"Pre rata, u našoj zemlji se svake godine rađalo između 200.000 i 250.000 ljudi, dok je umiralo oko pola miliona. To znači da se broj stanovnika svake godine smanjivao za 250.000 do 300.000. Da bismo održali veličinu populacije, morali bismo da privučemo isti broj migranata iz inostranstva", rekao je on.

Prema njegovim rečima, u periodu pre početka rata, 2020. i 2021. godine, Državni centar za zapošljavanje izdavao je i produžavao oko 20.000 do 22.000 radnih dozvola godišnje, dok je 2025. godine taj broj iznosio nešto više od 9.500.

"Procene stručnjaka ukazuju da je u narednih pet do deset godina realno očekivati dolazak desetina hiljada stranih radnika, ali trenutno nema osnova za očekivanja o stotinama hiljada" naveo je Voskobojnik.

On je dodao i da je malo verovatno da će Ukrajina postati nova Meka za veliki broj migranata, kao i da sumnja u tezu da će veliki talas stranaca koji traže bolju finansijsku sudbinu krenuti u Ukrajinu.

"Čak i ako zemlja pokuša da privuče stotine hiljada ljudi, oni će imati izbor i pre će se opredeliti za bogatije države, poput Poljske ili Nemačke, gde su zarade veće", ocenio je.

Direktorka Instituta za demografiju i društvena istraživanja "M.V. Ptuha" Ela Libanova ističe da Ukrajina neće moći bez radnih migranata, ali i da se nakon završetka rata očekuje obnova po modelu američkog "Maršalovog plana".

"Svetska banka radi na tome, a plan je već pripremljen. Učestvovala sam u njegovoj izradi i mogu da potvrdim da predviđa značajan rast potrebe za radnom snagom", rekla je Libanova, naglasivši da će najveća potražnja biti za građevinskim radnicima.

Institut za demografiju Nacionalne akademije nauka Ukrajine procenjuje da će broj stanovnika nastaviti da opada i da bi mogao da dostigne 25 miliona do 2051. godine.

Istovremeno, očekivani životni vek je smanjen, kod muškaraca sa 65,2 na 57,3 godine, a kod žena sa 74,4 na 70,9 godina.

Prema prognozama Ujedinjenih nacija, Ukrajina bi mogla da ima i jedan od najmanjih udela mladih u svetu, sa svega 6,6 odsto populacije uzrasta od 15 do 24 godine.

Vladini zvaničnici planiraju niz mera kako bi podstakli demografski oporavak, uključujući razvoj sistema socijalnih usluga, izgradnju dostupnih i bezbednih vrtića, uvođenje fleksibilnih uslova rada za roditelje, kao i programe povoljnih kredita za rešavanje stambenog pitanja.

U cilju povratka građana iz inostranstva, planirana je obnova stambenih objekata i infrastrukture, dodela grantova za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i izgradnja novih skloništa.