Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svakodnevnim problemima građana i rastu troškova života, navodeći da ga posebno pogađa kada vidi koliko novca porodice danas moraju da izdvajaju i za najosnovnije stvari.

Vučić je ispričao da je danas bio u jednoj pekari i da je upravo tamo još jednom razmišljao o tome kako žive obični ljudi u Srbiji.

– Danas sam ušao u prodavnicu, u pekaru, jedem burek ili pitu s mesom, računam 410 dinara, i srećan sam što je pekara bila puna – rekao je predsednik.

Kako je objasnio, odmah je pomislio koliko je teško porodicama koje imaju mala primanja.

– Teško mi je pala misao da neko od plate od 70.000 dinara treba da kupi burek za 410 dinara, a posebno ako je to jedina plata u porodici – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da je njegov posao da svakog dana razmišlja šta država može dodatno da uradi kako bi pomogla građanima i poboljšala životni standard.

– Moj posao je da vidimo šta možemo dalje da uradimo da pomognemo. Da nastavimo da radimo. Ne mogu da se bavim dokazivanjem toga da sam čovek – poručio je Vučić.

Dodao je da svaku odluku donosi pažljivo i sa osećajem odgovornosti prema građanima Srbije.

– Uvek razmišljam po sto puta jer sam odgovoran. To kakav je moj temperament nema veze sa donošenjem odluka. Da li stvarno mislite da imam vremena da objašnjavam ljudima da sam dobar čovek i da sam doneo bolju odluku od one loše – rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da će država nastaviti da radi na unapređenju ekonomije i pomoći građanima uprkos svim pritiscima i napadima.

– Nastavićemo da radimo na unapređenju države – zaključio je predsednik Srbije.