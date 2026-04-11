Aktivisti i funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) u susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu, razgovaraju sa građanima Beograda na više od 150 lokacija u svih 17 gradskih opština.



U susret najvećem hrišćanskom prazniku, predstavnici stranke istakli su značaj Vaskrsa kao simbola vere, nade i novog početka, ali i kao praznika koji podseća na važnost tolerancije, zajedništva, ljubavi, razumevanja i međusobnog uvažavanja.

I upravo u tom duhu organizovan je i današnji susret sa građanima, sa ciljem da se dodatno učvrsti veza sa sugrađanima i pošalju poruke solidarnosti i podrške jer Srbija je porodica i u njoj leži naša snaga.

Tokom razgovora, aktivisti SNS su građanima uputili iskrene čestitke za Vaskrs, poželeli im da praznik provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći, uz nadu da će vrednosti koje Vaskrs nosi sa sobom biti prisutne tokom cele godine.

Ova akcija predstavlja tradiciju negovanja neposredne komunikacije sa građanima, ali i priliku da se još jednom potvrdi posvećenost zajedništvu i brizi o svakom pojedincu.

Vučićeva poruka za praznike

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu jedan od najvažnijih video snimaka koji nosi snažnu poruku uoči največeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa.

- U porodici je naša snaga. Srbija je naša porodica - stoji u opisu video snimka koji je objavio šef države.

- U tišini doma nastaju najjače veze. U običajima koje čuvamo. U ljubavi koju prenosimo. Jer u porodici je naša snaga, a Srbija naša porodica - kaže se u videu.