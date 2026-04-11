U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Uskrsu, naša poznata glumica Ivana Mihić otvorila je dušu i otkrila najintimnije porodične uspomene, kao i detalje o duhovnom miru koji je pronašla volontirajući na obnovi manastira Rajinovac.

Ivana ističe da potiče iz porodice u kojoj se tradicija oduvek negovala, a posebno mesto u njenom srcu zauzima priča koju joj je prenela majka, proslavljena glumica Vera Čukić.

U pitanju je sećanje na 6. april 1941. godine, kada je bombardovan Beograd.

- Tada je moja prabaka Natalija, po završetku uzbune, izašla s porodicom iz podruma i imali su šta da vide - njihova kuća u Dalmatinskoj ulici bila je potpuno srušena - ispričala je glumica, dodajući jedan neverovatan detalj

- Stajao je čitav samo jedan zid, na kom je bila ikona Presvete Bogorodice, ispred koje je mirno gorelo kandilo - otkrila je Ivana.

Ovaj čudesni događaj, koji je preživeo užas koji ga je okruživao, čvrsto se urezao u Ivanino "lično stablo vere" i podseća je na nadu i obnovu.

Sećanje na oca Gordana i idilično detinjstvo

Za vreme praznika, najviše joj nedostaje otac, legendarni scenarista Gordan Mihić, koji je preminuo pre šest i po godina, ali i baka-tetka Cica i deda.

Od oca je naučila najvredniju životnu lekciju, a to je da svaki mali čin dobrote ima smisla i da je važno ostati istrajan čak i kada su stvari naizgled nerešive.

- Otac mi je do kraja života na svaku Lazarevu Subotu - Vrbicu, donosio zvončić i stavljao mi ga oko vrata - prisetila se Mihićeva.

Uskrs u Ivaninom domu donosi radost, a ona se rado seća kako je komšinica Veljović u detinjstvu za decu priredila nesvakidašnje iznenađenje. U dvorištu je sakrila zečeve, piliće i ofarbana jaja.

Ivana je tada uspela da pronađe tri zeca i šest pilića koje su njeni roditelji kasnije s ljubavlju čuvali u seoskoj kući. Upravo u toj kući van grada glumica i danas živi, pronalazeći mir u prirodi.

Misija u manastiru Rajinovac

Poslednjih šest godina, Ivana je volonter na obnovi manastira Rajinovac, gde njen otac Gordan počiva. Kroz ovu svetinju, kako kaže, oseća da je tata stalno prisutan u njenoj i maminoj svakodnevici.

Obnova manastira za nju predstavlja očuvanje identiteta, a do sada su postignuti izvanredni rezultati: obnovljena je manastirska biblioteka sa oko 3.000 naslova, saniran je krov na Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, izgrađena je gostoprimnica, mala kapela i asfaltiran put. U planu su i dalji radovi na sanaciji klizišta iznad manastirskog groblja i izrada kamene česme.

- Volonter sam obnove Manastira Rajinovac i taj rad me neverovatno ispunjava i čini da se osećam kao deo nečega stabilnog, duhovno moćnog i smirujućeg. To mi daje priliku da pronađem ravnotežu u sebi - priznala je glumica.

O svojoj ulozi u obnovi ove svetinje govori s mnogo ljubavi.

- Kroz tu obnovu i očuvanje, kao da prenosimo priču s generacije na generaciju i čuvamo ono što je važno za naš identitet. Svaki moj doprinos znači nastavak te priče i osećam da na taj način ostavljam trag jer pomenutom obnovom mi ne obnavljamo samo zidove već čuvamo i dragoceno nasleđe zajedništva i društvenu sabornost. Velika je stvar što smo obnovili i manastirsku biblioteku, koja za sada broji oko 3.000 naslova, a gradi se i dalje. Prošlog leta obnovljen je krov na Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, kao i niz radova na sanaciji crkve, popločavanje staza unutar manastira, oko konaka, asfaltiran je prilazni put, izgrađena gostoprimnica, obnovljena mala kapela… Pred nama je sanacija klizišta na brdu iznad manastirskog groblja, izrada prilaznih staza, kapije i kamene česme - govorila je Ivana.

Alo/Republika

BONUS VIDEO: