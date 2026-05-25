Interesovanje za građevinsko zemljište u okolini Beograda poslednjih godina konstantno raste, a posebno su tražene lokacije koje nude mirno okruženje uz dobru saobraćajnu povezanost sa većim gradskim centrima. Jedna od takvih ponuda sada dolazi iz Surduka, u opštini Stara Pazova.

U ovom naselju oglašena je prodaja četiri građevinska placa, svaki površine oko 600 kvadratnih metara. Cena je u novom oglasu snižena sa 25.000 na 20.000 evra po parceli, što je privuklo dodatnu pažnju potencijalnih kupaca.

Posebno je zanimljivo to što se svi placevi nalaze jedan pored drugog, u istoj ulici i pravilnog su oblika. Ovakav raspored omogućava fleksibilnost u planiranju, jer kupci mogu da kupe jednu parcelu za individualnu gradnju ili više njih zajedno za širu investiciju.

Parcele se vode kao građevinsko zemljište u katastarskoj opštini Surduk, uz uredno vlasništvo 1/1. Prema informacijama iz oglasa, nalaze se u naseljenom delu mesta, što dodatno povećava njihovu vrednost i olakšava buduću gradnju.

Surduk je malo vojvođansko naselje koje poslednjih godina postaje sve atraktivnije za ljude koji žele da pobegnu iz gradske gužve, ali da i dalje ostanu u blizini Beograda i Novog Sada. Udaljen je oko tridesetak kilometara od glavnog grada, dok je Novi Sad takođe lako dostupan, što ovu lokaciju čini praktičnom za svakodnevni život ili vikend boravak.

U okolini se nalaze i poznata mesta kao što su Stari Slankamen i Beška, koja dodatno doprinose atraktivnosti ovog dela Srema. Prirodno okruženje, mir i relativno dobra infrastruktura čine Surduk sve češćim izborom za kupce nekretnina.

Prema navodima iz oglasa, na parcelama postoji mogućnost priključenja na struju, vodu i gas, u skladu sa uslovima nadležnih javnih preduzeća. To je važan faktor za sve koji planiraju brzu izgradnju bez dodatnih komplikacija oko osnovne infrastrukture.

Prodavac ističe da je reč o retkoj prilici, posebno zbog činjenice da se više parcela iste veličine nalazi na jednom mestu. Takva konfiguracija omogućava i potencijalnim investitorima da planiraju izgradnju više objekata u jedinstvenom stambenom kompleksu ili porodičnom naselju.

Sve veće interesovanje za ovakve oglase pokazuje da tržište zemljišta u okolini velikih gradova i dalje ima stabilnu potražnju, posebno među kupcima koji traže balans između pristupačne cene i mirnog okruženja, piše Blic