Lludi koji stoje iza blokada se kriju u drugom planu, a u prvi red ispaljuju tu parolu - naša deca, glasajmo za našu decu, nemojte da budete protiv naše dece i slično, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

"Na listama za lokalne izbore su im bili ljudi koji se decenijama bave politikom, bili su u različitim strankama poteklim od Demokratske stranke, a pozivali su da se glasa za našu decu?! Tu prevaru će pokušati i na parlamentarnim izborima", rekao je Šešelj za Informer TV.