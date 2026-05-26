Evropska unija zvanično je počela pripremu 21. paketa sankcija protiv Ruske Federacije, a ono što je posebno odjeknulo jesu reči predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da cilj novih mera više nije samo pritisak na državni vrh Moskve, već direktno pogađanje svakodnevnog života običnih građana Rusije.

Fon der Lajen je tokom obraćanja u Vilnjusu otvoreno poručila da Brisel želi da posledice rata „osete građani Rusije u svom svakodnevnom životu“, što je izazvalo buru reakcija i oštre komentare u ruskim medijima i političkim krugovima.

– Već pripremamo novi paket sankcija protiv Rusije kako bi građani Rusije osetili posledice rata u svom svakodnevnom životu – rekla je predsednica Evropske komisije.

Ova izjava predstavlja jednu od najdirektnijih poruka iz Brisela od početka sukoba u Ukrajini i pokazuje da EU planira dodatno pooštravanje ekonomskog pritiska na Moskvu.

Iako su sankcije bile centralna tema obraćanja, sastanak u glavnom gradu Litvanije bio je posvećen i sve ozbiljnijim bezbednosnim incidentima na Baltiku.

Prema navodima evropskih zvaničnika, poslednjih meseci raste broj situacija u kojima ukrajinske bespilotne letelice prelaze vazdušni prostor baltičkih država, što je izazvalo dodatnu zabrinutost unutar NATO i EU struktura.

Fon der Lajen je zbog toga najavila duboku integraciju evropskih sistema za praćenje i presretanje dronova.

– Namera nam je da integrišemo nacionalne sisteme za praćenje i presretanje dronova sa našim satelitskim sistemima Kopernikus i Galileo, što će značajno povećati našu situacionu svest – poručila je ona.

U Briselu smatraju da nova tehnološka povezanost treba da omogući bržu reakciju na potencijalne incidente i dodatno ojača bezbednost evropskog vazdušnog prostora.

Sa druge strane, u Rusiji se ovakve izjave tumače kao još jedan dokaz da Evropska unija ulazi u novu fazu otvorene konfrontacije sa Moskvom.

Ruski mediji već ocenjuju da Brisel više ni ne pokušava da sakrije da sankcije imaju za cilj direktno pogoršanje života običnih ljudi, dok analitičari upozoravaju da bi novi paket mogao dodatno produbiti ekonomski i politički sukob između Rusije i Zapada.