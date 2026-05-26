Pred sezonu godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, građani Beograda ponovo se suočavaju sa ogromnim gužvama u policijskim stanicama zbog izdavanja pasoša, ličnih karata i drugih dokumenata. Dok se u pojedinim centralnim opštinama čeka satima, sve više ljudi spas pronalazi u manjim i prigradskim ispostavama gde procedura može da bude završena znatno brže i bez nerviranja.

Najveće gužve trenutno su zabeležene u policijskim stanicama Novi Beograd, Voždovac, Zvezdara, Zemun, Stari Grad i Palilula. Građani navode da je u ovim opštinama gotovo nemoguće pronaći slobodan termin preko sistema eZakazivanje na portalu eUprava, dok oni koji dolaze bez zakazivanja često provedu pola dana čekajući da predaju zahtev.

Posebno kritično bude tokom jutarnjih časova kada se redovi formiraju još pre otvaranja šaltera. Dodatni problem nastaje u vreme pauze za ručak, pa se gužve tada dodatno povećavaju.

Sa druge strane, potpuno drugačija situacija je u manjim opštinama i prigradskim policijskim ispostavama. Prema iskustvima građana, najmanje gužve trenutno su u Barajevu, Sopotu, Mladenovcu, Surčinu i Grockoj, gde se administrativni posao u pojedinim slučajevima završava gotovo odmah.

Veliki broj Beograđana poslednjih godina upravo zbog toga bira da ode nekoliko kilometara dalje kako bi izbegao višesatno čekanje u centralnim gradskim opštinama. Važno je i da građani zahtev za pasoš ili ličnu kartu mogu podneti u bilo kojoj policijskoj stanici na teritoriji Beograda, bez obzira na mesto prebivališta.

Jedna od građanki koja je promenila praksu je i Jelena Tomić (45), koja je ove godine umesto Novog Beograda dokumenta odlučila da izvadi u Surčinu.

– Prošli put sam izgubila nerve čekajući na Novom Beogradu, pa sam odlučila da ove godine pokušam u Surčinu. Prijateljica mi je preporučila i nisam se pokajala – rekla je Jelena Tomić za Euronews Srbija.

Kako kaže, ni tamo nije prošla bez čekanja, ali je razlika bila ogromna.

– Čekala sam i u Surčinu, ali mnogo kraće. Na Novom Beogradu je haos jer je to najmnogoljudnija opština. Svakome bih preporučila da ode malo dalje i završi posao bez stresa – dodala je ona.

Njeno iskustvo deli veliki broj građana koji tvrde da im odlazak u prigradske opštine štedi sate čekanja, ali i mnogo živaca.

Sanja Panić, šef Odseka za izdavanje putnih isprava u Upravi za upravne poslove PU za Grad Beograd, izjavila je za Tanjug da građani proceduru mogu dodatno da ubrzaju korišćenjem elektronskih servisa države, pre svega sistema eZakazivanje preko portala eUprava.

Kako je objasnila, termini mogu da se rezervišu i do 60 dana unapred, ali se u najtraženijim opštinama veoma brzo popune.

Prema njenim rečima, novi termini se najčešće pojavljuju tokom noći, zbog čega građani koji žele da zakažu termin često proveravaju sistem oko ponoći kada imaju najveće šanse da pronađu slobodan termin.

Građanima se savetuje i korišćenje sistema „Plati“ na portalu eUprava, preko kojeg unapred mogu da generišu i plate uplatnicu. Sistem tada automatski evidentira uplatu, pa nema potrebe za donošenjem papirnih potvrda na šalter, što dodatno ubrzava celu proceduru.

Posebnu pažnju građani treba da obrate i na novu cenu pasoša. Naknada za redovno izdavanje putne isprave sada iznosi 4.500 dinara.

Oni koji ipak dolaze bez zakazanog termina savetuje se da izbegavaju jutarnje sate i period oko podneva kada su gužve najveće. Mnogo bolja opcija je dolazak između 17 i 19 časova, posebno u policijskim stanicama koje rade produženo.

Dok centralne gradske opštine svake godine pred letnju sezonu pucaju pod pritiskom građana, prigradske ispostave postale su pravi spas za sve koji žele da dokumenta završe brzo, bez višesatnog čekanja i nepotrebnog stresa.