Tokom srdačnog razgovora potvrđeno je da odnosi Srbije i Kine, kao i odnosi SNS i KPK, počivaju na čvrstom međusobnom poverenju, iskrenom prijateljstvu i zajedničkoj viziji razvoja i saradnje.

Posebno je istaknuto da upravo živimo zlatno doba čeličnog prijateljstva između Srbije i Kine, koje je u prethodnim godinama dobilo najveći zamah zahvaljujući bliskim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga, kao i intenzivnoj saradnji dveju partija i država.

U razgovoru je posebna pažnja posvećena značaju novog Memoranduma o razmeni i saradnji između KPK i SNS, koji će dodatno osnažiti međupartijske odnose, politički dijalog, razmenu iskustava.

Miloš Vučević je naglasio da SNS visoko ceni iskustva i dostignuća KPK, posebno u oblastima dugoročnog strateškog planiranja, kadrovske politike, discipline i efikasnog upravljanja državom. SNS će i u budućnosti nastaviti da razvija bliske odnose sa KPK, uz uverenje da su poverenje, uzajamno poštovanje i saradnja u interesu daljeg razvoja srpske države i jačanja čeličnog prijateljstva dva naroda.