Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić ponovo je žestoko kritikovao blokadere i način na koji nastupaju u javnosti, poručivši da je apsurdno da ljudi koji traže podršku građana istovremeno odbijaju da otkriju sopstveni identitet.

Gostujući u emisiji, Antić je posebno komentarisao pojavljivanja anonimnih predstavnika plenuma u medijima, ocenjujući da je reč o ozbiljnom problemu i potpunom odsustvu odgovornosti.

– U „Utisku nedelje“ bila devojka od 35 godina. Stavila debele naočare i glumi studentkinju. Ajde bar da se predstavila, pa su je našli... Oni nemaju imena, nemaju prezimena. Ja neću da kažem ništa, ja sam plenum – rekao je Antić.

Njegove reči izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama, gde se već mesecima vodi polemika o tome zašto pojedini blokaderi odbijaju da javno stanu iza svojih stavova i predstave se punim imenom i prezimenom.

Posebnu pažnju izazvao je nedavni nastup jedne gošće u emisiji „Utisak nedelje“, koja je predstavljena samo kao studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Ona je tokom emisije odbila da saopšti svoj identitet, tvrdeći da nastupa „u ime plenuma“, a ne kao pojedinac.

– Filozofski fakultet, dakle plenum Filozofskog fakulteta, za sva gostovanja i davanje izjava ima jedini uslov, a to je da se ne otkriva identitet naših koleginica i kolega. Iako je u početku to bilo zbog zaštite studenata aktivnih u pokretu i kako niko ne bi postao previše poznat, sada je mnogo bitnije to što ja nisam ovde pod svojim imenom i prezimenom, već sam medij – izjavila je ona.

Upravo taj nastup izazvao je lavinu komentara i dodatno otvorio pitanje političke odgovornosti blokadera koji traže društvene promene, ali odbijaju da javno stanu iza svojih reči.

Antić smatra da građani Srbije ne žele političke i društvene pokrete koji se kriju iza anonimnosti, parola i plenuma bez jasne odgovornosti.

– Srbija ne može da se vodi anonimno. Ni iz senke, ni preko plenuma, ni preko društvenih mreža – poručuju kritičari blokada.

Poslednjih meseci sve češće se postavlja pitanje ko zapravo donosi odluke unutar blokaderskih grupa i zašto pojedini učesnici protesta odbijaju da preuzmu ličnu odgovornost za javne nastupe i političke poruke koje šalju.