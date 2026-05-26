Američki političar Kris Spirou izjavio je da su pregovori u Dejtonu, gde je bio savetnik delegacije tadašnje SR Jugoslavije, završeni tako da, umesto da Srbija ne postoji, sada postoje praktično dve Srbije - Republika Srpska i Srbija, što je isto kada je reč o srpskom narodu.

Spirou je svojevremeno za RTRS rekao da je devedestih na području bivše Jugoslavije bio građanski rat koji je izbio zbog geopolitičkih interesa evropskih država koje su želele eliminaciju Srbije i da Srbe suze na područja oko Beograda.

On smatra da bi se desio, kako je rekao, treći mini svetski rat, da u Dejtonu nije postignut sporazum, a da bi u tom slučaju razvoj situacije bio takav da bi onda najpre trebalo spašavati Srbe od katastrofe.

Spirou je naveo da je njegov motiv da uđe u mirnodopski proces bio sasvim slučajan, nakon što su mu kada je bio u Grčkoj prišla trojica Srba koji su izrazili želju da se SAD uključe kako bi bio postignut mir.

Nakon toga se sastao sa tadašnjim predsednikom Srbije Slobodanom Miloševićem i rekao mu da će mu pomoći ako je on (Milošević) za mir i ima nameru za postizanjem mira i da sačuva srpsku naciju.

Spirou je naveo da je Milošević bio čvrsto za to da rat koji se tada vodio treba zaustaviti, kao i da Srbima ne treba ništa tuđe, nego samo da drugi ostave Srbe na miru.