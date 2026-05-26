Milo Đukanović na prevaru je uvukao Crnu Goru u NATO, tako što je Briselu “prodao” priču da Rusija planira vojno da osvoji Crnu Goru, kazao je novinar Milomir Marić svojevremeno za "Borbu".

– Crna Gora je ušla u NATO tako što je Milo zvao Brisel i javio da iz Sirije kreće jedan pogođeni nosač aviona na remont u Bar. Međutim, on je to predstavio tako kao da nosač aviona planira da osvoji Crnu Goru. Nakon toga je Crna Gora, po hitnom postupku i bez ikakvih uslova, primljena u NATO, prije nego što je taj nosač aviona stigao u Crnu Goru da je pokori - izjavio je Marić.