Brojke ne lažu, a na semaforu jasno piše koji je rezultat politike Vladana Đokića, čoveka koji sa rektorske pozicije puca na najviše državne funkcije. Analiziraju Đokićev učinak, Uroš Piper je pošao od konkretnih podataka:

- Broj diplomiranih studenta u prošloj godini u Srbiji je pao sa 30.388 na 18.894, znači 12.000 manji. Ali da vidimo kakva je situacija u regionu. U Hrvatskoj je pred dve godine diplomiralo 31.580 studenta, prošle godine 31.237. Znači to je pad od 0,5 odsto. Govoreći u procentima, u Srbiji je to pad od skoro 40 odsto. Toliko je manje diplomiranih studenta.

Ali, treba pogladati statistiku u ostalim zemljama regiona.

- U BiH je pred prošle godine diplomiralo 8.850 studenta. Prošle godine taj broj je bio 8.727. Skoro pa isti broj. U Crnoj Gori sa 3.081 broj je pao na 2.241. Verovatno je to jedan deo blokadera koji dolazi u Srbiju -navodi Piper.

Ko je odgovaran? Na ovo pitanje Piper daje jasan odgovor:

- Ovo što smo mi doživeli od strane rektora Đokića i mnogih drugih koji će biti na toj blokaderskoj listi bi moglo da se nazove mirnodpskim, prosvetnim, obrazovnim, zločinom. U bukvalnom smislu te reči. Znači, da 12.000 studenta njihovih porodica bude unesrećeno u prošloj godini, time što nisu diplomirali. To je 12.000 manje ljudi, zbog blokada koje smo imali skoro punih 7-8 meseci. Pitanje je kako se ta nastave posle toga odvijala. I oni i dalje imaju obraza, morala, časti da nešto govore. Rektoru-političaru Piper zamera i to što nastupa sa neke moralne visine. Da imaju časti, rektor Đokić bi, kaže još juče podneo ostavku.

- Isto kao i dekan Sinani sa Filozofskog fakulteta, gde je studentkinja Milica Živković nastradala. Oni to nisu uradili. Oni će se kandidovati, ili barem jedan od njih dvojice, rektor Đokić, na sledećim izvorima i glumiće neku moralnu veličinu ponovo. Nadam se, vrlo brzo, da će ih narod poslati na smetlište istorije. Moralne istorije i političke istorije.