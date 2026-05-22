Uroš Piper, politički analitičar izvukao je glavne političke poruke blokadera i došao da jasnog zaključka. Ono što nude građanima su fraze kroz faze i ništa više od toga.

Od decembra 2024. pa do danas u medijima koji su naklonjeni blokaderi smenjivali su se ovi naslovi: „Nova faza borbe studenata“, „ Nova faza borbe“, pa zatim „Nova faza protesta, šest zaključaka“; zatim u januaru naslov je bio “Nova faza, slede nove akcije, kažu blokaderi“. I juče, jedna blokadareka najavljuje nešto sasvim dugačije: „Od subote kreće nova faza, novo poglavlje naše borbe“.

- I kad sve to pogledate, vidite da se stalno pomenju dve stvari. Faze i fraze. Znači, programa nema. Oni stalno ponavljaju da sledi nova faza, nova faza ničega. Uz otrcane fraze koje stalno iznose – ukazuje Piper.

Na pitanje da li iko misli da će oni ponuditi povećanje penzija ili plata u u Srbiji, Piper odgovara:

- Ne. Oni to ne bi znali da urade. Oni ne znaju, na primer, šta je makroekonomska stabilnost države. Da li možete da zamislite nekog od njih, od blokadera, da ide da razgovara sa Markom Rubijom ili sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije? Nemoguće.

U složenim političkim vremenima, kada je situacija u svetu ovakva kakva jeste, neophodna je ozbiljna politika, ali i ozbiljni ljudi koji imaju znanja i iskustva da je sprovedu.

- Da li možete da zamislite njih da vode složenu spoljnu politiku u ovim složenim međunarodnim okolnostima? Nezamislivo. Mi ne možemo ništa da zamislimo od njih, jer oni nemaju ljude, nemaju program, nemaju ideje. Ali imaju faze i fraze. I uvek će ostati na fazama i frazama. Ali izbori uskoro slede i verujem da će sve te njihove i faze i fraze vrlo brzo da odu na smetlište političke istorije – poručuje Piper.