Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je procena da je na skupu koji se održava na Slaviji prisutno 34.300 ljudi i da za sada nema većih niti ozbiljnijih incidenata.
 
 - Moramo reći da pratimo dolazak na javno okupljanje od jutros, od prepodnevnih sati, imajući u vidu da je iz velikog broja mesta u Republici Srbiji krenuo određen broj građana i da su procene koje dajemo vrlo precizne i objektivne", rekao je Vasiljević.
 
On je rekao da je prisutna i velika fluktuacija građana na navedenoj lokaciji, imajući u vidu da se radi o izuzetno prometnom prostoru.
 
Nakon što su izašli ovi podaci, na društvenoj mreži "X" oglasio se Uroš Piper, novinar i bivši medijski savetnik DSS.
 
On je napisao: 
 
 - 34 hiljade na Slaviji. Dovedenih iz cele Srbije. Da se ne ljubimo.
 
Jedan od komentara ispod njegove objave bio je: 
 
 - Gasi svetlo -motaj kablove kraj blokaderskog imaginarijuma.