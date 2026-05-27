Zakukala iz Vašingtona Jovana Đurović, sada, po svemu sudeći, dopisnica luksemburškog N1. Nekada je radila za Glas Amerike, dok tu medijsku kuću Donald Tramp nije ugasio pre oko godinu dana. Kako kaže, Stejt department ne pominje „velelepne“ blokaderske proteste koji se u Srbiji održavaju poslednjih godinu i po dana, konstatuje medijski analitičar Uroš Piper.

On podseća da su pre šest meseci isti mediji, Nova S i N1, tvrdili kako Amerika uvodi personalne sankcije predsedniku Srbije, te da će one stupiti na snagu od marta i da Aleksandar Vučić više neće moći da putuje u SAD.

– I još jednom se pokazalo da je sve bila laž. Niti postoje bilo kakve personalne sankcije, niti bilo kakve zabrane, niti se Stejt department bavi budalaštinama poput posrnulih blokadera. Naravno da se ne bavi – kaže Piper.

Dodaje da su besmislene i tvrdnje da su protesti blokadera glavna vest u svetskim medijima.

– Eto, domaćica u Teksasu jedva čeka da se probudi pa da odmah otvori portale i vidi šta se dešava na propalim protestima u Srbiji. Ali, to je njihov obrazac poslednjih godinu i po dana – izmišljanje i obmanjivanje. Na kraju im se stvarnost, poput ove koju je pokazao Stejt department time što nije pomenuo njihove proteste, obije o glavu. A uskoro će istu tu stvarnost doživeti i na izborima. Biće poslati na smetlište političke istorije – i medijske i političke, od blokadera u medijima do blokadera na ulici – zaključuje Piper.