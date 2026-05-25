– To su uredničke procene, to su pitanja na koja ja nemam odgovor. Ovo su reči novinarke N1, Maje Nikolić, na Iksu, kao odgovor na kritike velikog broja blokadera koji su zamerili N1 način izveštavanja sa protesta u subotu na Slaviji. I sada pogledajte jednu stvar. Oni su zamerili N1 samo zato što je ta televizija pustila tri do četiri minuta Ane Brnabić u svoj program. I sada je tamo nastao potpuni haos između blokadera, novinara i urednika N1 – tvrdi analitičar.

Piper dodaje da je priča postala još interesantnija kada se oglasio Mladen Savatović.

– Meni se čini da se stvara veliki sukob između novinara N1 i urednika N1. Urednici su, možda po prvi put, odlučili da daju drugoj strani šansu da govori. Dakle, Ani Brnabić i ljudima koji su bili okupljeni ispred Pionirskog parka. I to je zasmetalo nekim novinarima N1 koji kažu: „Ne, ne, to je urednička procena, ja o tome ne mogu da se izjašnjavam“, a u stvari poručuju da se s tim ne slažu, ali da još uvek ne mogu javno o tome da govore.

Prema Piperovim rečima, tek će se u narednim danima mnogo toga saznati kada, kako kaže, počnu da iznose „prljav veš“.

– Tri minuta datih Ani Brnabić na N1 već su razlog da dođe do potpunog pičvajza između novinara i urednika N1. Neki prete da će napustiti novinarstvo, poput Savatovića. Čekamo da čujemo šta će reći Žana Bulajić i Žaklina, možda i one odu. U svakom slučaju, nove gazde N1, kada dođu, neka imaju sve ovo u vidu. Ulazite u firmu u kojoj je dugo vladao samoupravni socijalizam, gde su neki umislili da su velike zvezde, a vi ćete najbolje znati ko je potreban, ko nije, ko treba da ostane da radi u kantini, a ko će biti novi urednik. Živela slobodna medijska Srbija.