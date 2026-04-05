Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na teritoriji opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i istakao da je Vojska Srbije danas uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.

"Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.

"Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao", naveo je Vučić.

Izrazio je očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.

"Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da svetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno", naglasio je predsednik.

Prema njegovim rečima, u pitanju je takva razorna moć eksploziva, a bili su i štapini pronađeni, da je moglo mnogo ljudi da ugrozi, kao i da nanese štetu veliku za više dana.

Čestitao je svim hrišćanima koji danas, po gregorijanskom kalendaru slave Uskrs i naveo da u tom delu gde je eksploziv pronađen živi veliki broj Mađara.

"S jedne strane mi je žao što smo ih uznemirili na Uskrs, sa druge strane sam srećan što, kako stvari za sad stoje, uspeli smo bez ikakvih žrtava da predupredimo tešku akciju protiv vitalnih interesa Republike Srbije", poručio je Vučić.