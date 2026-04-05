Učesnik "Pinkovih zvezda" Đorđe Jovanović oduševio je žiri svojim talentom i dobio sva četiri pozitivna glasa, a njegov nastup najviše je pogodio Miroljuba Aranđelovića Kemiša koji je bio na ivici suza i zatražio direktan prolazak u finale.

Otpevao je čuvenu pesmu Muharema Serbezovskog "Dođi mi u godini jedan dan", kao i hit Džeja Ramadanovskog "Živim život koji moram". Žiri je bio jednoglasan u svojoj odluci, te je Đorđe dobio sva četiri glasa i obezbedio sebi direktan prolaz u šesti krug.

Ipak, najemotivniji i najupečatljiviji trenutak večeri dogodio se kada je reč uzeo Kemiš, koji je ostao potpuno bez teksta pred maestralnom izvedbom. On je, duboko dirnut Đorđevim talentom i na ivici suza, zatražio od kandidata da još jednom zapeva, i to potpuno bez muzike.

- Molim te ponovi Muharema akapela... Ne treba ti ništa, nisu ti potrebni instrumenti, odmah ideš u finale, ja apelujem – poručio je oduševljeni Kemiš, ne krijući snažne emocije koje je ovaj nastup probudio u njemu.

Promene u takmičenju

Usled narušenog zdravstvenog stanja, Zorica Brunclik već neko vreme nije deo žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a svi željno iščekuju njen povratak.

U periodu odsustva je zamenjuje suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a voditeljka emisije Bojana Lazić je pred našim kamerama progovorila o mogućim promenama.

- Priča se da se Zorica ne vraća u emisiju do kraja sezone, ali ja nemam tu informaciju. Mislila sam da će se vratiti pred duele, ali verujem da je preporuka lekara da se to ipak ne desi. Dobar znak je da je Kemiš zaista raspoložen i verujem da se ne bi ni pojavio ovde da Zorica nije u stabilnom stanju.

Kako je dalje naglasila, ceo tim ima nadu u pevačicino ozdravljenje i oporavak.

- Tema o Zoričinom stanju nije zabranjena, ali oni žele da sve informacije ostanu u krugu porodice. Da je nešto alarmantno i strašno, verujem da bismo barem mi iz tima znali. I dalje ne znam da li će Kemiš ostati sa nama do kraja sezone, ništa nam nije potvrđeno - zaključila je Bojana pred našim kamerama.

