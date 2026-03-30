Izborni dan doneo je ubedljivu pobedu SNS, ali i jasnu poruku svim učesnicima u političkoj borbi. Uroš Piper, politički analitičar kaže da sve to podseća na čuvenu bitku iz Drugog svetskog rata, a evo i zašto:

- Pre 84 godine odigrala se istorijska Staljingradska bitka. To je u stvari bio vrhunac borbe sovjetskog vojnika, ruskog čoveka, protiv pokušaja okupacije. Šest meseci je nemački Vermaht pokušavao da okupira Staljingrad, da uništi prosto duh ljudi koji tamo žive i nije uspeo u tome. Nakon toga je sledio totalni poraz posle još nekih dve godine ratovanja i ulazak sovjetskih trupa u Berlin. Ono čega smo mi bili svedoci poslednjih 16 meseci je takođe jedan pokušaj okupacije duha ljudi ovde od strane blokadera. Na svaki način, to je bilo prosto jedan artiljerijski baraž koji smo doživeli, pomognut finansijama koje su dobijali iz inostranstva, artiljerijski, medijski, informacioni, obaveštajni, na svaki način.

I konačno, šta se desilo 29. marta? Piper na to nudi sledeći odgovor:

- Veličanstvenom pobedom SNS-a u deset opština prekinuta blokada. Kao što je nekada prekinuta blokada Staljingrada. Ali tu ne sme da se stane. Kao što se nije stalo sve do kraja zločinačkog režima u Berlinu, ne sme da se stane sve do kraja i uništenja blokaderskog pokreta na parlamentarnim izborima, koji će uslediti, ja se nadam, vrlo brzo. Tako da sinoćnih deset nula je oslobađanje Staljingrada, a kraj i oslobađanje Berlina od zločinačkih, u bukvalnom smislu te reči, pokušaja da unište zemlju blokaderskih će biti kada budu do nogu potučeni na parlamentarnim izborima.