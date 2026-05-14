Meštani sela Nepričava kod Lajkovca, koji se decenijama bore sa ozbiljnim problemima u vodosnabdevanju, danas su na poseban način dočekali delegaciju Ministarstva za javna ulaganja i ministra Darka Glišića. Domaćin Milan Ilić razvio je ogromnu srpsku trobojku dugu čak 33 metra preko krova svoje kuće, šaljući simboličnu poruku nade da će konačno biti rešen problem koji godinama muči ovo selo.

Fotografije i snimci iz Nepričave brzo su privukli pažnju javnosti, a ogromna zastava Srbije postala je simbol očekivanja meštana da će višedecenijska borba za vodu konačno dobiti epilog.

Selo pored Lajkovca godinama se suočava sa nestašicama vode, posebno tokom letnjih meseci kada bunari presušuju, a meštani ostaju bez osnovnih uslova za život.

– Znate kako je, kad na selu nema vode onda ne možeš ništa. Mi imamo bunare i oni kad presuše onda nemamo ništa. Najveći problem je kada u Lajkovcu pune bazene da imaju da se bahate, a mi nemamo ni za piće. Nadamo se da će se konačno rešiti ovaj problem i da ćemo biti mirni, jer nam od toga život zavisi – rekao je za RINU domaćin Milan Ilić.

Ministar Glišić: „Ovaj problem mora da bude rešen“

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić tokom obilaska sela poručio je da pitanje vodosnabdevanja više neće ostati samo prazno obećanje i da su radovi već u toku.

Prema njegovim rečima, za rekonstrukciju i unapređenje vodovodne mreže izdvojeno je oko 270 miliona dinara, a cilj je da se smanje ogromni gubici na mreži i poveća stabilnost sistema.

– Ja znam taj višedecenijski problem ovde oko vode i oko problema koji imaju Lazarevac i Lajkovac. Ovo je dobro što se radi ovaj cevovod od 20 kilometara zato što će čak i sa istim kapacitetom vode povećati kapacitet, jer će manje da se prosipa i manje će da bude gubitaka na mreži – rekao je Glišić.

On je dodao da će već narednih dana biti organizovani novi sastanci kako bi se pronašlo trajno rešenje i uskladile cene vode između opština koje koriste ista izvorišta.

Stubo Rovni ključ za budućnost regiona

Ministar je posebno naglasio značaj budućih kapaciteta poput Stubo Rovni, za koje smatra da bi mogli trajno da reše problem vodosnabdevanja velikog dela zapadne Srbije.

Prema njegovim rečima, to izvorište ima potencijal da obezbedi dovoljne količine vode ne samo za Lajkovac i Lazarevac, već i za čitav Kolubarski okrug i deo Mačvanskog okruga.

Meštani Nepričave kažu da su godinama slušali obećanja i da sada prvi put vide konkretne radove i mehanizaciju na terenu.

Upravo zbog toga današnji doček delegacije nije bio samo simboličan gest, već izraz nade ljudi koji veruju da bi konačno mogli da dobiju ono što im je najpotrebnije — stabilno snabdevanje vodom.

(RINA)