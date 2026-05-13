Ako pogledate šta predstavnici opozicije govore jedni drugima, teško ćete pohvatati konce ko kome tu šta zamera. Najnoviji primer, koji je analizirao Uroš Piper tiče se stranke Miloša Jovanovića. Predrag Marsenić iz DSS udario je na Vladimira Đorđevića iz POKS-a.

- Tu se više ne zna ko koga napada, ko koga udara, sa koje strane... Celokupni politički put Miloša Jovanovića vrlo je zanimljiv. Postoji tvit Vjerice Radete iz Srpske radikalne stranke koja potvrđuje da je Miloš Jovanović 2018. i 2019. išao dva puta da moli Vojslava Šešelja za koaliciju. Jovanović sada tvrdi da Šešelj nije autentična desnica. Pa što si išao da ga moliš za koaliciju ako nije autentična desnica – pita Piper.

Sklapanje političkih saveza Jovanoviću baš i ne ide od ruke. Piper podseća na još jednu propalu priču:

- Te iste godine pokušavao je da uđe i u Savez za Srbiju, pa je išao na Zlatibor, slao svoje potpredsednike da pregovaraju u ulasku DSS u Savez za Srbiju. To se nije dogodilo. Pa je izbacio svoje odbornike koji su bili u lokalnim samupravama sa SNS-om 2018. godine iz partije i 2019. tvrdeći da ne može da se bude u koaliciji sa SNS-om na lokalu. A onda se približio SNS-u naredne godine i izašao kao jedini na izbore 2020. kada je većina opozicija bojkotovala izbore.

Rezimirajući koalicioni kapacitet lidera DSS, Piper konstatuje sledeće:

- To su ti lupinzi Miloša Jovanovića. Pa sad mu više ni POKS nije dobar, ni Vlada Đorđević i tako dalje. Njemu niko nije dobar, ali on nije dobar građanima Srbije. Zato što nema politiku, zato što nema ideju, zato što hoće sve prečicom. Zato što nije jaka ličnost. I zbog toga će završiti na 1 odsto glasova. Zasluženo.