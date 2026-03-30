Starleta Maja Marinković trenutno proživljava pravi pakao nakon što joj je nedavno pukao silikon u zadnjici.

Iako je Maja Marinković nakratko napustila Elitu kako bi otišla na intervenciju, njen oporavak ne teče onako kako je planirano. Ona se ponovo požalila cimerima na ozbiljne probleme i u panici dramila zbog stanja u kom se nalazi.

- Između du*eta je rana i tu treba da ide jod, meni su se odvili zavoji i tu sada mogu da uđu bacili - vikala je uznemirena Maja.

"Moraju da me vode kod doktora"

Starleta je zahtevala hitnu medicinsku pomoć i reakciju produkcije kako bi se sprečila infekcija.

- Moraju da me vode kod doktora, neka dođe doktor ili sestra. Traži na kapiji jod, zavoj i gaze - urlala je Marinkovićeva.

