Da li znate ko je Damir Kalember? Verovatno bi neke, starije, generacije pomislile da govorim o Vladi Kalemberu, pevaču. Ali ne, postoji i Damir Kalember, čovek koji valjda nije voleo svoje ime i prezime, pa je promenio to u Filip Švarm. E, taj Filip Švarm ponovo nešto smatra, kaže Uroš Piper, medijski anlitičar.

Šta to Švarmu smeta, pitanje je na koje odgovor daje upravo Piper:

- Pošto njemu uglavnom sve smeta i uglavnom je negativno nasađen i ustao na levu nogu, tako reći, svako jutro, sada kaže Vučić koristi veterane, pominje u ovom kontekstu crvene beretke, i kaže to je najveće zlo i tama ratova devedesetih godina.

Piper dalje navodi činjenice vezane za pravne postupke. Ali, kako ističe nije ovde tema neko iz crvenih beretki. Ovde je tema da Damir Kalember uvek označava srpsku stranu kao zlo, a svaka druga strana za njega nema nikakvu odgovornost.

- Za njega nisu zločinci Naser Orlć i oni koji su ubijali od 1992. do 1995. Srbe od Zvornika do Srebrenice. Ne, to za njega nije zlo. Njih ni ne pominje uopšte. Mi smo za njega zlo. E, to vam je tipičan blokader. I to je ono šta oni iskreno misle i kakvu bi politiku iskreno zastupali. Politiku gde je Srbija uvek kriva za sve. Bilo kakva politika koja se kosi sa tim, koja želi snažnu i jaku Srbiju, za njih nije politika kakvu oni žele. A vi građani razmislite da li želite ponovo priču od 2000. do 2012. godine, izvinjavanja, klečanja ili želite normalnu i jaku Srbiju.