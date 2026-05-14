Novi incident ispred Pravnog fakulteta u Beogradu dodatno je šokirao javnost nakon što su, prema navodima sa lica mesta, blokaderi tokom intervencije okružili i ometali ekipu Hitne pomoći koja je pokušavala da pruži pomoć povređenom muškarcu.

Drama se odvijala danas oko 13 časova, kada je povređeni pešak zbrinut nakon haosa koji je nastao tokom nezakonite blokade saobraćaja. Međutim, situacija je dodatno eskalirala kada su zdravstveni radnici pokušali da priđu muškarcu i obave pregled.

Prema rečima prisutnih, grupa blokadera opkolila je lekare i medicinske tehničare, vikala na njih, vređala ih i praktično onemogućavala normalan rad tokom intervencije.

Snimali su ih telefonima, konstantno dobacivali i stvarali ogromnu tenziju dok su zdravstveni radnici pokušavali da utvrde stepen povreda i pruže pomoć čoveku koji je ležao na ulici.

Građani koji su prisustvovali sceni tvrde da je atmosfera bila potpuno haotična i da su lekari radili pod ogromnim pritiskom okupljene mase.

Lekari jedva obavljali intervenciju

Poseban problem tokom intervencije predstavljao je i sam pregled povređenog muškarca, jer on u jednom trenutku nije želeo da sarađuje sa ekipom Hitne pomoći niti da da potrebne informacije za dalje zbrinjavanje.

U takvoj atmosferi zdravstveni radnici pokušavali su da ostanu profesionalni i pruže pomoć uprkos ogromnom pritisku i haosu koji ih je okruživao.

Prema navodima očevidaca, policija je u više navrata pokušavala da obezbedi prostor za rad Hitne pomoći i smiri okupljene, ali su tenzije bile izuzetno visoke.

Građani na društvenim mrežama ocenjuju da je napad i ometanje rada Hitne pomoći prešao svaku granicu i da su blokaderi još jednom pokazali da se ponašaju kao drumski razbojnici koji pokušavaju da preuzmu kontrolu nad ulicama.

Građani besni: „Nema relativizacije“

Incident je izazvao ogroman bes javnosti, a na društvenim mrežama dominiraju poruke da nema relativizacije i da odgovornost za današnji haos snose upravo oni koji su organizovali blokadu i izazvali atmosferu nasilja.

Mnogi upozoravaju da je blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji garantuje slobodu kretanja — moglo da dovede do mnogo teže tragedije.

Posebnu pažnju izazvale su i tvrdnje građana da su blokaderi ometali čak i lekare koji su pokušavali da spasu i zbrinu povređenog čoveka.

Na društvenim mrežama ponovo se postavlja pitanje gde je bio rektor Vladan Đokić kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život, dok se sada, kako navode kritičari, odmah pojavio nakon incidenta kod Pravnog fakulteta.

Analitičari upozoravaju da ovakve scene dodatno podižu tenzije u društvu i da svaki novi incident povećava rizik od još ozbiljnijih posledica na ulicama Beograda.