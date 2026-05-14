Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je nervoza u blokaderskim redovima ogromna usled izostanka podrške građana Srbije za vrednosti koje su u srži njihove politike.

Mesarović je, povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta, istakla da će se uvek zalagati za Srbiju u kojoj vrednosti neće biti nasilje, mržnja i haos.

"I danas smo imali priliku da na delu vidimo maltretiranje svih onih koji ne misle isto kao šaka blokadera koja se skupila ispred Pravnog fakulteta i blokirala ulicu… Blokirala ulicu za one koji su danas pošli kod lekara, poveli decu u školu i vrtić, ili koji su krenuli na svoje poslove. To je nedopustivo", navela je ona na Instagramu.

Kako je dodala, nedopustivo je da se neko sprečava da vodi normalan život zbog svog hira koji iskazuju kroz nasilje, blokade i haos. Mesarović je istakla da građani nikada neće podržati tu politiku i te stavove.

"Većinska Srbija je za rad, red i rezultate. Većinska Srbija podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Srbija pobeđuje", navela je Mesarović.

Tokom današnje blokade raskrsnice kod Pravnog fakulteta, koja nije bila prijavljena, došlo je do incidenta kada je vozač jednog automobila, nakon rasprave sa učesnicima okupljanja, probio blokadu vožnjom u rikverc i udario starijeg muškarca na pešačkom prelazu.

MUP je naveo da su učesnici neprijavljenog okupljanja razbili staklo na automobilu i oštetili ga, kao i da su oštetili još jedan automobil na toj raskrsnici, a vozaču naneli povrede zbog kojih je prevezen u Urgentni centar. Vozač automobila je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.