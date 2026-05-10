U tekstu na društvenoj mreži "Iks" on je napisao:

"Oglasio se Bojan Dimitrijević, danas desna ruka DSS Miloša Jovanovića, a nekada desna ruka DS Borisa Tadića i govori nešto o spoljnoj politici Srbije.

Pa da vidimo šta je novopečeni savetnik "desne političke opcije" DSS nekada govorio:

1. "Po meni je čista glupost da je Srbija vojno neutralna".

2. "Kada je ministar odbrane postao Tadić mi smo počeli da trasiramo politiku obrane ka članstvu u NATO".

3. "Trebalo mi je, sjećam se tjedan dana da pripremim Strategiju nacionalne sigurnosti".

4. "Koštuničina vlada sa tim mrzovoljnim stavom i antiNato propagandom".

I ovo je savetnik navodno "desnoj političkoj opciji"!?

P.S. Odgovori na čistom hrvatskom, pošto je intervju Dimitrijević onomad dao za jedan hrvatski portal.

Suma sumarum: Pa ti Miloše, vračarski elitisto, sa ovakvom politikom ideš čak i ispod 1% na sledećim izborima - realno 0,95%!

Evo, javno ti nudim opkladu u sto marke!"