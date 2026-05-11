Danas je tačno osam meseci od nepalske, takozvane, studentske revolucije, koja je najavljena, to jest, koja je bila najavljivana kao potpuni preokret u ekonomiji te zemlje, započinje analitičar Uroš Piper.

- Cvetaće ruže kada se to dogodi, samo da ode omraženi režim i tako dalje. Danas je u Nepalu nezaposlenost 60%. Prosečna plata je oko 180 evra, a preko 80% radi u nekom, takozvanom, neformalnom sektoru, to jest dobija i platu koja je manja od formalnog minimalca i ne uplaćuju im se doprinosi. Na sve to, vi imate još hiljade odbeglih zatvorenika, koji su tokom onih nekoliko revolucionarnih dana pobegli iz zatvora, koji sada bauljaju po zemlji i niko ne zna gde su oni. Stopa kriminala je takođe skočila. E, to vam je primer jedne studentske obojene revolucije - ističe on.

- To vam je primer nekih stranih sila koje su se umešale i koje nisu sa tog prostora, Kina ili Indija, nego su neke druge strane sile došle i pokušavale da rešavaju stvari u Nepalu. I vidimo gde su oni danas. I to treba da bude za nauk svima nama. Znači, pamet u glavu, budimo pametniji, poštujmo i volimo našu zemlju i sami rešavajmo sve što treba da rešavamo u našoj Srbiji - zaključuje Piper.