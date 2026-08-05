Na njoj se vidi veliki medved koji stoji nasred puta ispred automobila i gleda pravo u objektiv, zbog čega su mnogi odmah posumnjali da prizor nije stvaran.

Fotografija je, prema navodima autora, nastala kod Mitrovca na Tari. Upravo način na koji se medved „namestio“ ispred vozila podstakao je brojne komentare i različita tumačenja.

Jedni tvrde da je reč o sasvim autentičnom kadru uhvaćenom u pravom trenutku, dok drugi smatraju da fotografija izgleda isuviše savršeno da bi bila stvarna. Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, pa su pretpostavili da je u pitanju fotomontaža ili slika nastala uz pomoć veštačke inteligencije.

Rasprava se brzo proširila društvenim mrežama, gde su mnogi detaljno analizirali položaj medveda, osvetljenje i druge elemente fotografije pokušavajući da otkriju da li je autentična.

Slični susreti ljudi i medveda nisu retkost na Tari, koja je poznata po bogatoj populaciji mrkih medveda. Ipak, stručnjaci podsećaju da ove životinje uglavnom izbegavaju kontakt sa ljudima i da se većina susreta završava bez ozbiljnijih posledica, kada se medved udalji u svoje prirodno stanište.

Autor fotografije tvrdi da je snimak potpuno autentičan i da nije obrađivan niti generisan veštačkom inteligencijom. Za sada nema dokaza koji bi potvrdili suprotno, pa ostaje na posmatračima da sami procene da li je prizor isuviše neverovatan ili je jednostavno reč o retkom trenutku zabeleženom objektivom.

Jedno je sigurno – fotografija je uspela da privuče ogromnu pažnju i ponovo pokrene raspravu o tome koliko je danas, u eri naprednih alata za obradu slika i veštačke inteligencije, teško razlikovati stvarne fotografije od digitalno kreiranih prikaza.