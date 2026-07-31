Najvažnije
- Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrdi, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.
- Istovremeno, jordanska protivvazduhoplovna odbrana navela je da je presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana.
- Saudijska Arabija, takođe, navodi da su na istoku te zemlje jemenski Huti izveli napad u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, piše Rojters.
- Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, u međuvremenu, izjavio da Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu – da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja.
- Netanjahu, koji je bio u poseti Vašingtonu, vratio se u Izrael, istakavši da američki predsednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mere, ili vojnu akciju.
- S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je evropske države, pre svega Kipar i Bugarsku, da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.
- Za to vreme, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku libanskim oružanim snagama i da je spremna da pomogne u obnovi juga Libana, dodajući da je Ankara voljna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska.
Uživo
Iran optužio SAD za napad na civilne objekte
Iranski zvaničnici optužili su danas Sjedinjene Američke Države za napad na stambene objekte civila na ostrvu Kešm, ocenjujući da je reč o nastavku, kako navode, "američkih zločina na teritoriji Irana".
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je na mreži Iks da Vašington "svakodnevno prlja ruke novim zločinom" i da je napad na kuće civila na ostrvu Kešm nastavak prethodnih napada u Minabu i Lamerdu.
"Amerikanci su se navikli da nadoknađuju udarce koje dobijaju na bojnom polju prolivanjem krvi nevinih", naveo je Kalibaf i dodao da će, kako je rekao, odgovorni "platiti cenu". Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei takođe je osudio napad, navodeći da su u njemu uništene kuće i da su poginuli taksista Kejsar Džaafari, njegova supruga Zahra Džafari i njihovo dvogodišnje dete Sina.
On je ocenio da ti događaji predstavljaju "zločine koji podsećaju na terorističke akcije ISIS-a" i optužio je SAD da ih sprovode pod parolom "mira kroz silu", sa ciljem, kako je naveo, kažnjavanja Irana zbog insistiranja na svojim pravima, dostojanstvu i nezavisnosti. Iranski zvaničnik je dodao da, prema njegovim rečima, napadi, sankcije i pretnje neće oslabiti Iran, već će dodatno ojačati odlučnost i jedinstvo građana u odbrani zemlje.
Kako je juče objavljeno, tri eksplozije čule su se na iranskom ostrvu Kešm tokom noći, a prema navodima očevidaca, pogođeno je bilo stambeno naselje.
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