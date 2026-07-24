Inspektori prištinske Agencije za šumarstvo postavili su zelene trake i obaveštenja na više vikendica u mestu Međeđi Potok, koje se nalazi na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok.

Kako su za Kosovo onlajn potvrdili meštani, inspektori su u pratnji policije obilazili vikendice i na svaku od njih zalepili isto obaveštenje.

Zabranjen ulaz u objekte

Na obaveštenjima je navedeno da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u Prištini, kao i da je ulazak u njih zabranjen.

Na dokumentu se, kako navode meštani, nalazi samo adresa sedišta ovog ministarstva u Prištini.

Obišli više vikendica

Prema tvrdnjama meštana, identična obaveštenja postavljena su na najmanje osam vikendica, dok su inspektori obišli i druge objekte koji se nalaze duž obale jezera Gazivode.

Za sada nema dodatnih informacija o razlozima zbog kojih su obaveštenja postavljena niti da li će biti preduzete dalje mere.

Izvor: Kosovo onlajn