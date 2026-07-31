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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su izvedeni masovni udari na vojne aerodrome, logističke i telekomunikacione centre u Kijevu, Lavovu i još nekoliko ukrajinskih regiona, kao i na skladište bespilotnih letelica u Harkovskoj oblasti.

Istovremeno, ukrajinski dronovi izveli su napad na terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman, a ruska strana saopštila je da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj bespilotnih letelica.

Zbog intenzivnih ruskih udara, Poljska i NATO podigli su borbene avione i stavili sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti nakon što je ruski projektil nakratko narušio poljski vazdušni prostor.

Pored sukoba na frontu, nastavljena je i oštra retorika. Moskva je poručila da će nastaviti vojne operacije do ostvarenja svojih ciljeva, dok je Kijev ponovo zatražio dodatnu zapadnu vojnu pomoć i jačanje protivvazdušne odbrane.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je "potpuno nesposoban za pregovore" i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob.

Uživo

Oboreno više od 370 ukrajinskih dronova

Ruska PVO je za noć oborila 371 ukrajinski dron iznad više ruskih regiona, Azovskog i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nastavljeni ruski udari na ukrajinske luke i brodove

Ruska vojska nastavila je sa udarima visoko preciznim oružjem na lučku infrastrukturu u Ukrajini koja se koristi za potrebe ukrajinske vojske.

U Odesi su uništeni rezervoari za skladištenje goriva i maziva namenjene Oružanim snagama Ukrajine.

Južno od Odese uništen je brod koji je prevozio vojni teret u jednu od ukrajinskih luka.

Gori "Vajldberis" u Volgogradu

Požar je izbio u logističkom objektu kompanije "Vajldberis" u Volgogradu, saopštila je pres-služba te kompanije. Kako je navedeno u objavi na Telegramu, vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, a prema prvim informacijama nema izveštaja o povređenima, prenela je Ria novosti. Kompanija je istakla da se prijem i isporuka porudžbina odvijaju putem drugih logističkih centara. Volgogradska oblast bila je meta masovnog napada dronovima, rekao je guverner te oblasti Andrej Bočarov. On je rekao da je pet osoba povređeno i prebačeno u bolnicu, kao i da su oštećene dve kuće, dok je u jednom industrijskom objektu u sektoru goriva i energetike izbio požar.

Kompromis Zelenskog i Zapada

Imenovanje Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske postalo je kompromis između Vladimira Zelenskog i zapadnih liberalnih krugova, rekao je u intervjuu za TASS ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

„Drapatijevo imenovanje je bio kompromis. Zelenski je, naravno, želeo da zadrži Aleksandra Sirskog, ali nakon što se politički, javni i međunarodni pritisak iz tih istih liberalnih krugova pojačao, morao je da napravi ustupke. Pristao je da imenuje ovu osobu, koja nije posebno kompetentna niti inteligentna, ali pripada grupi koju predstavlja [bivši ministar odbrane] Mihail Fjodorov. Na kraju, trebalo je da ga unapredi i postavi za vrhovnog komandanta“, rekao je diplomata.