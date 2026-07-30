Pravoslavna crkva danas obeležava veliki praznik, Ognjenu Mariju, koja je zaštitnica žena.

Pevačica Lena Kovačević prisetila se jedne godine kada je na ovaj dan zamalo doživela nesreću.

Veruje se da na Ognjenu Mariju treba izbegavati velike poslove, a Lena se prisetila svog iskustva.

- Srećan praznik! Jedne godine na Svetu Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan, stroga i jasna pravila, i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima kojima je posebno potrebna pomoć - napisala je ona.

U narodu važi verovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagoreti setva ili doći do požara, u šta se Lena Kovačević uverila i na ličnom primeru.

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