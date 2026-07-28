Najveći projekat predviđa izgradnju čak osam novih kružnih tokova na potezu od Pupinovog mosta u Zemunu do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.

Kako je ranije najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ovaj saobraćajni pravac trebalo bi da postane svojevrsni novi unutrašnji magistralni poluprsten koji će značajno ubrzati kretanje vozila.

Kružni tokovi planirani su:

odmah nakon Pupinovog mosta,

na raskrsnici sa Ugrinovačkom ulicom,

kod auto-puta za Novi Sad,

na ukrštanju sa Ulicom Milana Rešetara,

na raskrsnici sa Megarskom ulicom,

kod Ulice Marka Čelebonovića,

na spoju sa Surčinskom ulicom,

na raskrsnici sa Vojvođanskom ulicom.

Velike promene i na Autokomandi

Jedna od najprometnijih tačaka u Beogradu, Autokomanda, takođe će biti obuhvaćena novim projektima.

Planirana je izgradnja dva nova kružna toka:

na spoju Južnog bulevara i Ustaničke ulice,

na raskrsnici Bulevara Franše d'Eperea i Bulevara oslobođenja.

Očekuje se da će ova rešenja doprineti boljem protoku saobraćaja i smanjiti zadržavanja vozila tokom jutarnjih i popodnevnih špiceva.

Novi Beograd dobija dodatna čvorišta

Planovi obuhvataju i izgradnju novih kružnih tokova u Ulici Omladinskih brigada.

Predviđena su dva nova kružna toka:

na raskrsnici sa Bulevarom heroja sa Košara,

na raskrsnici sa Bulevarom Milutina Milankovića.

Pored toga, kružni tok planiran je i u zoni Odbojkaškog centra.

Ukoliko projekti budu realizovani prema planu, Beograd bi u narednom periodu trebalo da dobije više od deset novih kružnih tokova koji bi mogli značajno da rasterete najopterećenije gradske saobraćajnice.